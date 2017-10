China, el modelo de innovación para Bancolombia

En el Grupo Bancolombia tienen los ojos volcados hacia China para encontrar la mejor manera de evolucionar en la oferta de servicios financieros. Desde la Vicepresidencia de Innovación están trabajando en cómo acercarse de una mejor forma a sus clientes para suplir las necesidades que estos tienen y evitar que terceros jugadores entren a reemplazar el rol de los bancos.



A cargo de ese paso hacia la nueva era de la industria bancaria está Gabriel Di Lelle, quien habló con Portafolio y explicó que entre las ventajas que tiene está el hecho de que el hoy presidente del banco, Juan Carlos Mora, haya sido anteriormente quien dirigía el área de innovación. “Me simplifica el trabajo, porque no tengo que entrar a explicarle la importancia de esta Vicepresidencia, él la conoce muy bien y no son muchos los presidente de bancos en el mundo que han pasado por áreas de transformación digital”, indicó Di Lelle.



El Vicepresidente de Innovación del Grupo Bancolombia es consiente de que los servicios financieros seguirán siendo necesarios para los usuarios del banco, sin embargo, reconoce que la manera en que estos se entregan y se ofrecen debe ir evolucionando a las nuevas exigencias de los consumidores.



“La innovación es un pilar para el grupo, pero, además, es la herramienta más importante que tenemos para reinventarnos como banco. Si bien los servicios financieros seguirán siendo necesarios para los clientes, lo que cambia es la forma en la que se entregan, por eso la industria debe cambiar. Si uno mira la satisfacción del cliente el promedio de la industria aún está lejos de otras industrias y aparecen jugadores nuevos que están cambiando las reglas del juego”, sostiene Di Lelle.



Es por ello que Bancolombia está buscando aprovechar la fuerza que están tomando las fintech para darle un giro de 180 grados a la forma como los clientes ven a los bancos y sus servicios. “Las fintech están dedicadas a cubrir los espacios que los bancos están dejando, y aparecen jugadores más grandes cada vez, un ejemplo es Alibaba, o Wechat que tiene 600 millones de usuarios, están brindando servicios financieros pero no anunciándose como bancos; puedes comprar un tiquete para el cine, consultar un médico o pedir un préstamo de hasta 30.000 dólares en 30 segundos y eso es un competidor feroz para los bancos, entonces toda la industria está mirando hacia China”, explicó Di Lelle quien se prepara para presentar esta semana una nueva solución del banco.



Incluso los rumores de que Amazon podría comprar un banco hacen que la industria quiera estar preparada para competir. “Estos jugadores externos están cambiando las reglas de juego, y ya no son esos pequeños jugadores; la regulación siempre ha protegido a la industria, no cualquiera puede ser banco, no cualquiera puede ofrecer servicios financieros, esa regulación se está flexibilizando mucho. Un ejemplo es China que les está dando licencia para ser banco y nosotros queremos hacer parte de quienes van a reinventar las reglas”, sostiene Di Lelle.



En esa línea, Bancolombia se prepara para lanzar esta semana su ‘API Market’, (tienda de Application Programming Interface), es decir, pondrá a disposición de desarrolladores externos la información del banco para que, a partir de estas, creen nuevos servicios, soluciones o aplicaciones para los clientes Bancolombia.



“Imagínate un App Store, pero en lugar de aplicaciones hay API's, y no va dirigido al consumidor final sino a empresas como las fintech que quieran desarrollar alrededor de los servicios del banco cosas disruptivas, distintas y nuevas. Haremos el anuncio durante nuestra feria anual de innovación y tecnología, es innovación a partir de terceros”, aseguró Di Lelle.



Indica el Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital del banco que este es un primer acercamiento a los desarrolladores externos, pero que en la medida en que el trabajo conjunto vaya dando frutos, podrán ampliar la cantidad de información que pueden poner a su disposición de ellos.



“Se tiene una capa de seguridad muy fuerte, los mecanismos de autenticación seguirán vigentes, empezaremos con pocas API’s, serán diez, y en la medida en que los desarrolladores vayan trabajando con ellas nos irán diciendo qué más requieren para avanzar en ese proceso de innovación y nosotros iremos viendo la viabilidad de entregarles la información que nos vayan pidiendo”, explicó el ejecutivo.



“No es que abrimos el banco, lo hacemos gradualmente y no es algo que estamos inventando nosotros, ya existe en el mundo. Por destacar algunas de las API que pondremos en el Market están: saldos, transacciones de las cuentas, detalles de tarjetas de crédito, transferencias entre cuentas, entre otras”, manifestó Di Lelle.



Sobre cómo abordar a los clientes para evitar que caigan en trampas de inversiones riesgosas, las cuales cada vez son más innovadoras para engañar a los usuarios financieros, Di Lelle explica que todo se resume en educación financiera y por eso mismo ese es otro de los pilares del banco. “Llegando de mejor manera, es otro de nuestros pilares, en la medida en que entreguemos soluciones más simples, más fáciles de adaptar y a los precios adecuados, los clientes no van a recurrir a las opciones de terceros que eventualmente pueden ser muy costosas, no con tasas porque no son presentados así, sino como comisiones, pero entonces debemos ser más cotidianos para que no acudan a canales menos controlados por fuera de la industria, y todo esto es un tema de educación financiera, lo hacemos día a día, y tratamos de hacerlo desde los niños; esta tarea nunca se termina, pero nunca ha sido sencilla”, indicó.



Con esta nueva apuesta Bancolombia busca consolidarse en el país como un líder en innovación, no obstante, Di Lelle reconoce que aunque los desarrolladores de software en el país son muy buenos, escasean los científicos de datos. “Estamos trabajando con universidades, el talento no va a ser suficiente, en algunos perfiles hay poco disponibilidad y además los bancos no lucimos como el lugar más atractivo para los que están, solemos parecer aburridos, no somos el sueño de un desarrollador de softwares. Quizá el perfil más escaso es el de científico de datos, la analítica es un motor básico de la innovación, y estamos sentados en una mina de oro pero no la hemos explotado aún”, concluyó.