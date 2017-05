Ciberdelincuentes adelantan campaña de suplantación de identidad de la Financiera Juriscoop

Financiera Juriscoop lanzó una alerta a sus clientes y usuarios en general sobre una campaña de suplantación de su nombre, con la cuál ofrecen créditos a través de números de contacto y correos falsos.



Para acceder a los créditos falsos, los ciberdelincuentes le pide a la potencial víctima consignar dinero de manera anticipada para lograr la aprobación del mismo.



“Nuestra empresa nunca solicita pago anticipado alguno para iniciar el trámite de un crédito ni ninguna otra operación y que ninguno de nuestros funcionarios está autorizado para cobrar o recibir comisiones de este tipo” afirma Luis Alfonso Vera, presidente ejecutivo de Financiera Juriscoop.



(Lea: Nombre e imagen de Bancolombia están siendo usados por ciberdelincuentes para estafar).



No es el primer caso de suplantación de identidad que sufre una entidad bancaria en el país, y aunque la responsabilidad no es de las entidades financieras afectadas, Financiera Juriscoop ya ha tomado las medidas oportunas para evitar que estos delincuentes externos sigan captando clientes y que más personas puedan verse afectadas, además del nombre y la trayectoria de la Financiera, la cual siempre ha tenido como prioridad el aporte, compromiso y transparencia en su actividad con clientes y asociados de la organización.



“Hemos contratado una investigación forense de las páginas suplantadas a través de una firma especializada, cuyo reporte fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, para lo cual ya se instauró una denuncia penal en averiguación de responsables por los presuntos delitos de suplantación de sitios web para captura de datos personales y usurpación de marcas y patentes” cuenta Luis Alfonso.



El Presidente Ejecutivo de Financiera Juriscoop quiere recalcar que la compañía no tiene relación alguna con este tipo de ofrecimientos o con las personas que realizan este tipo de actividades y precisa que para acceder a los productos de Financiera, no se requiere el pago de ningún tipo de comisión, abono o cobros adicionales. Además, ratifica que ningún funcionario está autorizado para recibir dineros de los clientes de la entidad por concepto de algún trámite o proceso. Todos los dineros son recibidos exclusivamente en las áreas de caja de la Entidad.



Por otro lado, “queremos tranquilizar a nuestros usuarios de que los hechos mencionados en nada los afectan y no perjudican sus productos u operaciones, las cuales podrán realizarse como de costumbre a través de nuestros canales de servicio”, asegura Vera.



Ya que el robo de identidad es un delito que actualmente es más fácil de cometer y que las víctimas ya no son solo las personas naturales sino que también las empresas se están viendo afectadas, desde Financiera Juriscoop quieren ofrecer a los usuarios una serie de recomendaciones para evitar que puedan caer en estos fraudes financieros.



1-Asegúrese que las personas que lo contactan para ofrecer un producto bancario si son realmente de la entidad, revisando la página oficial de la compañía.



2-Revise que la compañía esté regulada por la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades.



3-No proporcione sus datos personales ni datos de las tarjetas de crédito o débito por teléfono.



4-Jamás de los 3 dígitos de seguridad escritos en el dorso de las tarjetas.



5-Nunca de anticipos por un préstamo.



6-Antes de aceptar un producto bancario o un crédito verifique en la oficina de la entidad más cercana.