Los ciclistas colombianos mueven la programación de ESPN

Los ciclistas colombianos mueven las transmisiones de ese deporte del canal deportivo ESPN en América Latina, pues son ellos los máximos representantes de esta región en este deporte a nivel mundial.



Tanto que son los Nairo, Rigorberto, ‘Chavito’ y Henao, entre otros, los que hicieron que el importante canal deportivo tomará la decisión de transmitir 23 carreras ciclísticas este año para toda la región y 9,6 millones de colombianos vieran en directo por televisión las carreras ciclísticas que transmitió el canal el año pasado.



Lea: (ESPN dirige su foco comercial a Colombia).



Es tanta la afición por el ciclismo en nuestro país que una sola carrera como el Tour de Francia o la Vuelta España del año pasado la vieron cerca de tres millones de televidentes en vivo.



De acuerdo a Juan Sebastián Bonilla, director de ESPN Colombia, en el país no solo se ven las carreras por televisión sino también las siguen a través de la página de internet del canal y las repeticiones a través del ‘streaming on demand’.



Lea: (Las cifras de Nairo tras su triunfo en la Vuelta a España).



Colombia es el tercer país para ESPN en América Latina, tanto por sus 16 millones de televidentes anuales como en pauta publicitaria, por lo que el canal decidió apostarle a crear un programa llamado Nexo a partir de hoy 15 de marzo, el cual es producido totalmente en el país, aparte de los ya conocidos ‘Balón dividido’ y ‘ESPN FC’.



“ESPN Nexo son 6 periodistas colombianos que con un formato muy ágil, dinámico y de conversación van a hablar de todos los deportes. Es conectarnos de manera entretenida con los fans de los deportes en Colombia y Ecuador”, asegura Bonilla.



Lea: (Las cifras que hacen grande al Tour de Francia).



Aparte del ciclismo, el canal le sigue apostando a la transmisión de las principales ligas de fútbol a ambos lados del Atlántico, la Champions League, tenis, béisbol, básquetbol y deportes de motor, entre otros.



El canal también basa su liderazgo en información deportiva en su página web, en donde se puede acceder a noticias y estadísticas, y en ESPN Play, la plataforma desde donde se pueden ver las transmisiones en directo o en diferido y que ha tenido un crecimiento de más del 100% desde que fue lanzada en el 2015.



Bonilla cuenta como curiosidad el hecho de que durante las transmisiones en vivo de eventos como el Tour de Francia, la Vuelta a España o la Champions League, los usuarios en Colombia se conectan a través de internet para verlos, cuando en realidad es horario de oficina. “Lo que quiere decir que muchos no están en realidad trabajando”, opina.