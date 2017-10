Avianca inicia procesos disciplinarios contra pilotos que se mantienen en huelga

Hasta anoche 100 pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que permanecían en huelga, se habían reintegrado a sus labores, acudiendo al llamado de Avianca de retornar a sus trabajos y no continuar con la huelga.



Portafolio.co conoció que la compañía iniciará proceso disciplinario a los pilotos (unos 600) que no se reintegraron a sus labores anoche a media noche, el último plazo dado por la aerolínea.



Hasta la semana pasada, 77 de los pilotos de este sindicato habían vuelto a sus labores, de acuerdo a Hernán Rincón, presidente ejecutivo y CEO de Avianca Colombia.



Frente a las últimas cifras dadas por la aerolínea, Acdac maneja una cantidad inferior y señala que los pilotos que regresaron serían unos 86.



La Acdac inició una huelga el pasado 20 de septiembre debido a que no se llegó a un acuerdo directo con la compañía en el pliego de peticiones. Desde entonces las pérdidas para Avianca superan los 150.000 millones de pesos, con la compañía operando al 50%.



Así mismo, el directivo de Avianca afirmó que en el proceso de contratación de pilotos se recibieron hojas de vida de unos 2.000 candidatos, que se están haciendo las entrevistas y procesos correspondientes y saldrán entre 200 y 400 que pronto volarán en Avianca.



“Por otro lado, en cuanto a foráneos, hemos identificado 100 personas con interés de venir a Colombia y trabajar acá. También para estos estamos desarrollando las respectivas entrevistas y revisando sus papeles, y de ese total creemos que pueden llegar unos 80”, agregó Rincón.



Sin embargo, el grueso de los asociados al sindicato decidió mantener el cese de actividades reiterando que el fallo emitido por el Tribunal de Bogotá en el que se declaró la ilegalidad de la huelga no se encuentra en firme pues fue apelado y por lo que ahora está en manos de la Corte Suprema emitir el fallo definitivo.



Ante la negativa de los pilotos de retomar sus labores, Avianca, a través de un comunicado, informó que dará inicio a los procesos disciplinarios correspondientes, sin precisar cuáles serán las medidas que se tomarán.



“Al desconocer las normas y el insistente llamado de Avianca; Acdac demuestra que no tiene interés alguno en la búsqueda de una solución al conflicto y que, por el contrario, sus actuaciones reiteradas al margen de la Ley y el evidente desconocimiento de los instrumentos creados en las normas, denotan la existencia de una agenda propia, previamente elaborada y cuyos únicos objetivos están encaminados a favorecer intereses particulares, económicos y políticos, de sus líderes”, señaló la aerolínea.



La aerolínea también expresó que la Asociación ha estado desinformando a los afiliados y al país sobre este proceso, dando a entender que la empresa se ha negado a las conversaciones. “Avianca reitera que continuará en estricto cumplimiento de las vías legales existentes, para lo que sigue en este proceso”.