Cinco consejos para que las pymes exporten

Una percepción que tiene la mayoría de empresas colombianas es que no están listas para exportar o que hacerlo es difícil.



Si bien el proceso requiere de mucha dedicación, la tarea hace a las compañías más competitivas, no solo en calidad de producto frente a su competencia local, sino también a su capital humano.



Empresarios de Team Foods, empresa que pertenece a la cadena de agroalimentos; Aldeamo, de industrias 4.0; Creytex, de sistema moda; y Azembla de metalmecánica, dan cinco recomendaciones para la internacionalización de los productos y servicios colombianos.



Estas firmas hacen parte de la estrategia de promoción de la cultura exportadora de ProColombia, llamada ExportStars, que consiste en que grandes exportadoras nacionales dicten conferencias por varias ciudades del país, contándole a firmas pequeñas cómo hacerlo y cómo prevenir los errores más comunes.



Este año, ExportStars hará parte de las jornadas de capacitación, llamadas Futurexpo ProColombia, que tendrán lugar en 20 ciudades del país. A continuación, las cinco claves que serán expuestas.



LA CULTURA DE LA EXPORTACIÓN



“Cuando se ingresa a un nuevo mercado o se tiene la idea o proyecto de hacerlo, lo primero que se enfrenta es un temor de no saber cómo hacerlo. En ese proceso es clave aprovechar el apoyo de actores como ProColombia que son fundamentales en la detección de oportunidades y en el conocimiento mismo de los mercados. Nuestro primer negocio en Bolivia, por ejemplo, fue hecho en conjunto con ProColombia”, explicó María Angélica Parra, gerente de negocios internacionales de Team Foods, multinacional que desde Colombia exporta a Panamá, Bolivia, Puerto Rico, Curazao y Aruba.



PERSISTENCIA



“En estos procesos los aprendizajes son normales, especialmente en empresas pequeñas o medianas. Lo importante aquí es no desfallecer en el intento; se debe persistir hasta alcanzar eso que como empresa tanto se ha soñado”, agregó Parra. Por su parte, Alejandro Albán, gerente de Azembla, señaló que “es un común denominador recibir un no como respuesta las primeras veces, rara vez se puede culminar un negocio en el primer intento. Si uno se da por vencido, seguro todas las oportunidades se pierden”. Esta empresa se dedica a fabricar sistemas constructivos en PVC y actualmente exporta a países como Panamá y Estados Unidos.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



“La idea es prevenir todo lo que pueda suceder mal, pero también aprender de los errores para el próximo intento”, es otro de los consejos que da Carolina Romero de Creytex. A su turno, Alfredo Ángel de Aldeamo, CEO de Aldeamo, firma que exporta a 11 países de la región, cree que es importante estar bien asesorado. “Hay formas de equivocarse que pueden salir muy costosas, y si uno deja que eso le pase, va a ser muy difícil volver a intentar, porque siempre vas a tener el recuerdo de esa equivocación que salió muy cara. Para esto ProColombia es fantástico, puede ayudar a minimizar el riesgo y a facilitar el proceso”.



DIVERSIFICACIÓN



“Hay muchas razones para exportar. La más lógica para un empresario que quiere ser sostenible en el tiempo es que mientras más mercados cubra, más grande su empresa y más diversificada. Si todos los huevos están en una sola canasta y algo pasa, el riesgo es muy grande”, agregó Ángel. “Al interior de toda empresa que planee llevar sus productos o servicios al exterior, se debe trabajar en construir una cultura exportadora, lo cual implica que además de generar ideas para el acceso a nuevos mercados, se busque obtener planes y estrategias para entender las necesidades locales de sus clientes”,

puntualizó la directiva de Team Foods.



PENSAR FUERA DE LA CAJA



“Lo más difícil es cambiar la mentalidad. Al principio, uno cree que no puede exportar, que no está listo, que es difícil, que afuera los clientes no van a querer hacer negocios con uno. Y aunque muchas de estas cosas son verdad, si uno comienza a pensar diferente, y persiste, al final le salen las cosas. Si la mentalidad cambia, que resolveremos las cosas en el camino, que los clientes sí me van a querer comprar todo sale más fácil”, dice Alfredo Ángel, CEO de Aldeamo, una empresa que exporta plataformas de mensajería móvil, a través de e-mail, mensajes de voz, SMS, Whatsapp o Facebook a 11 países de América Latina. En esta misma línea, Carolina Romero, directora comercial de Creytex, una empresa de Medellín que se dedica a la producción y exportación de ropa deportiva y casual, con clientes en EE. UU., Costa Rica, Uruguay y México, dijo que “lo más difícil de iniciar un proceso de exportación es cambiar el pensamiento de que esto es difícil y eliminar el miedo que les produce a empresarios, gerentes o equipos de trabajo”. Agregó que “el resultado es la satisfacción de que a pesar de los inconvenientes y de las condiciones, sí somos capaces de competir”.