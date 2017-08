Cine Colombia está listo para su expansión internacional

Cine Colombia tiene en su agenda la expansión a otros mercados por adquisiciones, en la medida que se presenten las oportunidades.



Su presidente, Munir Falah, habla de la evolución de la industria y de los planes de inversión en marcha, que incluyen la apertura de los dos multiplex más grandes que tendrá en el país.



¿Cómo les fue en el primer semestre?



Hasta abril muy bien, íbamos creciendo frente al año pasado y me atrevo a decir que desde mayo se empezó a complicar un poquito. La desaceleración se ha notado en julio y eso se ha reflejado en la asistencia. Nosotros somos los últimos en sentirla, porque la ida a cine es el último gasto que deja de hacer la gente.



¿Y qué puede pasar en el segundo semestre?



Diría que va seguir así. La única forma en que nosotros podemos compensar algo de esa desaceleración es con la llegada de alguna película taquillera.



¿Cuál es la facturación?



El año pasado fue $470.000 millones. Este año esperamos que sea $525.000 millones.



¿Cómo va la expansión?



Tenemos US$100 millones en proyectos que se están ejecutando desde el 2016. Estamos construyendo 12 multiplex con 100 pantallas y trabajamos en cuatro remodelaciones. El plan va hasta mediados del 2019.



¿Dónde están esos nuevos multiplex?



En distintas ciudades del país, pero quisiera destacar algunos aspectos. Lo primero es que se va a hacer el complejo más grande de Colombia en el centro comercial El Edén en Bogotá. Vamos a tener ahí 16 pantallas. El segundo más grande estará en Envigado, en el nuevo centro comercial Viva con 14 pantallas.



También estamos entrando en zonas más pequeñas donde no estábamos. Ya tenemos presencia en Popayán, vamos a entrar a Fusagasugá, Soacha y Jamundí. Hoy operamos 42 multiplex con 280 pantallas en 12 ciudades.



¿Piensan ir a otros países?



Estamos interesados en la internacionalización y miramos oportunidades. En el pasado hemos hecho ofertas, tanto vinculantes como no vinculantes, en tres países. Por cuestiones de mercado no se han concretado. Primordialmente porque no estábamos dispuestos a pagar lo que se nos solicitaba.



¿Esto es reciente?



La última fue hace dos meses. Hemos mirado en Perú, Argentina y Ecuador. Seguimos evaluando, pero en este instante no hay nada concreto.



¿La única manera de llegar es comprando?



Es mucho más atractivo comprar un circuito existente porque son inversiones gigantescas, limitadas ahora porque dependen de los desarrollos de centros comerciales.



¿Cómo van en la adopción de las nuevas tecnologías?



Le ofrecemos al cliente todo lo que existe en el mundo en experiencia cinematográfica, para los diferentes nichos de mercado. Y en alimentos, también.

Tenemos diversos formatos como barras de sushi que son muy exitosas.

Concretamos una alianza con Juan Valdez y acabamos de hacer otra con Alpina en la que tenemos dos tiendas en Bogotá, por ahora, aunque es nacional. Tenemos una heladería y una tienda de dulces.



¿Qué significa Cine Colombia para Valorem?



Me queda difícil responder, pero creo que dentro del portafolio de Valorem es una empresa interesante porque sus resultados desde que la adquirió el Grupo Santo Domingo han sido muy satisfactorios. Hemos mantenido un crecimiento estable.



¿Cómo se ve Cine Colombia frente a la competencia?



A la competencia hay que tenerle respeto, pero nos sentimos orgullosos de que siempre hemos liderado el proceso para que Colombia cuente con salas que no tienen nada que envidiarle a ninguna del mundo. Eso se ve en los resultados: en el 2006, el país vendía menos de 20 millones de boletas y el año pasado cerramos con 61,4 millones.



¿Y el precio de la boleta?



Frente a Latinoamérica, estamos por debajo. Tenemos un precio de US$2,70, mientras que el promedio de la región es US$3,40.



¿Hay espacio para crecer?



Medido sobre la población total, un colombiano va a cine 1,3 veces, mientras que en Estados Unidos y Europa está por encima de 5. El otro parámetro es que en los países desarrollados por cada 15.000 habitantes hay una pantalla de cine, en Colombia es por cada 48.000. Combinando esas variables, vemos que todavía hay campo para expandirnos.



¿Cómo han evolucionado la oferta y el consumidor?



Hoy en día el espectador es mucho más exigente en la calidad, el servicio y el tipo de película. Pero la transición de proyectores de 35 milímetros a proyectores digitales ha permitido ofrecerle cosas novedosas o nuevas al público. Prácticamente se estrenan las películas en alta calidad, al tiempo con Estados Unidos y Europa.



Ahora, al año, llegan a Colombia 350 títulos. De ese número, más o menos unos 75 son de arte. Lo otro es que al tener proyecciones digitales, podemos traer funciones de ciertos espectáculos públicos complementarios con el cine y que se proyectan en la pantalla como ópera, exposiciones y espectáculos deportivos.



¿Cómo va la celebración de los 90 años?



Bien. Decidimos que en lugar de hacer eventos sociales, debíamos volcar nuestro presupuesto a favorecer a las personas más necesitadas. En ese marco, el proyecto más importante es Ruta 90. Adaptamos dos camiones con tecnología de punta para proyectar cine en cualquier parte del territorio nacional. La idea es recorrer cerca de 10.000 kilómetros y llegar a los 90 municipios más necesitados. Llevamos 63 municipios y 15 departamentos. Inclusive hemos logrado gracias a una alianza con la Armada Nacional llegar con el camión a unos sitios en el Pacífico Colombiano. Vamos a terminar en La Guajira.



¿Cómo debe estar la empresa en una década, cuando cumpla 100 años?



Debe estar muy atenta a los cambios tecnológicos porque depende de esa variable que está cambiando a pasos agigantados. Debemos asegurarnos de dar el primer paso y en eso estamos. Cuando llegue el momento, lo más seguro es que traigamos un proyector láser para remplazar los digitales.



