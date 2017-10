Claro lanza en Colombia el Internet de las Cosas

Archivo particular

Claro se convertirá en la primera empresa de telecomunicaciones a nivel nacional que desarrollará y comercializará productos y soluciones inteligentes de hiperconectividad avanzada con tecnología de Internet de las cosas (IoT). Estas innovaciones implican para la compañía adelantarse a las tendencias e ir más allá del servicio de las telecomunicaciones para dar paso a una oferta integral de servicios digitales.

Según cifras del Ericsson Mobility Report (junio 2017), para el 2022 habrá 29 mil millones de dispositivos conectados a Internet a nivel mundial, de los cuales 18 mil millones serán dispositivos asociados a internet de las cosas, además, el tráfico en las redes móviles ha crecido un 70 % entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2017. Por estas razones, la interacción de este avance tecnológico con servicios en la Nube, Big Data, análisis de información, comercio electrónico y servicios Over the Top (OTT) se hace cada vez más necesaria e inminente.



“Tener la cobertura más grande del país y haber invertido a lo largo de los últimos 20 años en Colombia nos permite contar con la capacidad suficiente para atender el volumen de transacciones y tráfico que requiere estar conectados a todo, en todo momento y en todo lugar”, comentó Carlos Zenteno, Presidente de Claro.



“Queremos mejorar la experiencia de las personas y empresas, y ahora podrán conectarse con objetos de su vida cotidiana a través de internet de alta velocidad que les brinda mayor seguridad, comodidad y productividad”, agregó Zenteno.



Para el lanzamiento del Internet de las Cosas, Claro trajo a Colombia Kevin Ashton, creador de este concepto quien mencionó que Colombia está en un lugar excelente para seguir desarrollando el Internet of Things, “Desde 1999 a la fecha el país ha crecido en un 250 % en exportación de alta tecnología, lo que demuestra que está preparado para lo que viene de IOT. Lo que se debe hacer es reconocer que hay nuevas soluciones y caminos para hacer más eficientes las empresas y estar cada vez más conectadas con la mejor tecnología. Es fundamental la promoción de la inversión de los gobiernos para incentivar la adopción de nuevas tecnologías”.



Las telecomunicaciones experimentan una de sus evoluciones más importantes en la historia: la hiperconectividad, pues todo lo que se conoce o se utiliza puede ser conectado. Por ejemplo, en el hogar con Smart Home se tendrán soluciones de seguridad, como cámaras de video vigilancia en tiempo real, que se conectan con el Smartphone personal, o aparatos que pueden controlar temperatura, humedad, luces o cerraduras. En el caso de las empresas, las soluciones digitales inteligentes le apuntan a mejorar su productividad en términos de control de costos, manejo de presupuestos, información de clientes, entre otros.



En la actualidad, algunos productos de internet de las cosas ya están disponibles en tiendas y Centros de Atención a Clientes (CAV): MoveTime y MoveTrack de Claro, y se integrarán otras soluciones a la medida en el futuro próximo, como Smart Home y Smart Car. A largo plazo, la compañía podrá incursionar en soluciones para hacer más inteligentes las ciudades, industrias y casas, monitorear automóviles, controles de seguridad, ahorros de energía en alumbrado público, soluciones de transporte y de logística de recolección de basura, expedientes clínicos electrónico, fitbands, relojes y básculas inteligentes.



“Fuimos los primeros en ofrecer el servicio de prepago, trajimos a Colombia las tecnologías GSM, 3G, 3.5G y 4G, somos pioneros en SIM Card, Triple Play y convergencia de servicios con Multiplay; ahora, que llegamos adonde nadie más llega con internet de las cosas, estaremos listos para dar el primer paso hacia lo que serán las redes 4.5G y 5G”, explicó Carlos Zenteno, Presidente de Claro.