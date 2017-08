Claro y Movistar pagarían a plazos el fallo de $4,7 billones

El lío entre el Estado y las firmas de telecomunicaciones Telefónica y Comcel tendría dos rounds más: una posible impugnación ante el Consejo de Estado y el anuncio de un acuerdo de pagos.



(Lea: Telefónica impugnará millonaria multa impuesta por Colombia)



Fuentes de los ministerios de Hacienda y Telecomunicaciones le aseguraron a Portafolio que el Gobierno ya logró un acuerdo con ambas compañías –que son las casas matrices de Movistar y Claro, respectivamente– para que estas paguen en varios plazos los $4,7 billones que les impuso un tribunal de arbitramento hace dos semanas.



(Lea: Comcel y Telefónica pagarían $4,7 billones a la Nación)



Incluso, se pudo establecer que la cartera de las TIC le informó al alto Gobierno ayer esta determinación durante el consejo de Ministros en Palacio, aun cuando no se dieron detalles de fondo, pues estarían en evaluación por parte de los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Portafolio contactó a Claro y a Movistar pero al cierre de esta edición, ninguno se pronunció al respecto. Una situación similar ocurrió con el ministro de las TIC, David Luna, a quien este diario le envió un cuestionario con las preguntas respectivas sobre el tema, no obstante, a la fecha no se recibió respuesta alguna.



‘ATAQUE' MÚLTIPLE



Sumado a lo anterior, el diario El País de España reportó ayer que fuentes cercanas al proceso le aseguraron que Telefónica le solicitó aclaraciones al mismo tribunal de la Cámara de Comercio, con el fin de que este defina sobre el laudo, en el sentido de si sí lo debe o no acatar.



Si la decisión sigue en pie, el operador llevará la decisión ante el Consejo de Estado, por lo que el ente de la CCB tendrá hasta el 16 de agosto para emitir una respuesta.



Telefónica afirmó que el fallo no justifica con detalle los activos sobre los cuales se basa la determinación del tribunal.



“El operador considera que se deben revertir todos los bienes de las compañías demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz (excluye los dedicados a servicios de datos), pero para evitar la disrupción de las operaciones, sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo, en un periodo de semanas”, dice en un aparte el diario español.



De hecho, el medio informó que si el recurso ante el tribunal es negativo, la compañía llevará el laudo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tal y como sucedió hace unos meses con Gas Natural Fenosa, por la situación de Electricaribe.



El argumento sería que “el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados”.



El monto de $4,7 billones, que algunos observadores no dudan en calificar como la condena más grande que se ha fallado a favor de la Nación en toda la historia, equivale a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver al Estado las compañías, en virtud de los contratos suscritos –y, en su momento, prorrogados– para la prestación del servicio de telecomunicaciones.



Es importante recordar que, a finales de julio, los dos operadores móviles recibieron la noticia de que el tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación falló a favor del Estado con una multa que ascendía a los $4,7 billones a los dos operadores. La mayor parte se la lleva Claro (Comcel) como figura en la demanda, con $3,2 billones de y Movistar (Telefónica) con $1,6 billones.



Según dijo en su momento el tribunal, la decisión se daba luego de que ambos operadores no regresaran la infraestructura y el espectro electromagnético necesario para la prestación del servicio de telefonía móvil en el 2014.



A su turno, la Cámara Colombiana de Informática y Comunicaciones señaló que el coletazo del fallo podría acabar “con la tan esperada licitación del espectro de 700 MHz, pues es poco probable que las dos empresas (...) cuenten con recursos adicionales para participar en dicha puja”.