Clave dinámica, la apuesta de Bancolombia para transacciones seguras

Bancolombia presentó Clave Dinámica, un servicio que busca que las transacciones sean más simples y seguras reemplazando la segunda clave y evitando que los usuarios deban memorizar más números.



Este es un servicio gratuito que complementa el esquema de seguridad de la organización que ya cuenta con Identidad Protegida (usuario, imagen y frase) y Alertas y Notificaciones.



(Lea: Bancolombia invertirá US$120 millones en proyectos digitales).



Para activar la Clave Dinámica los usuarios tienen dos opciones:



App: actualizar la más reciente versión de Bancolombia App, ingresar al candado que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la aplicación donde dice ‘Clave Dinámica’, opción ‘inscripción’ y seguir los pasos que indica la plataforma.



Sucursal Virtual Personas: ingresar a la Sucursal Virtual Personas, en el menú principal ir a la opción ‘Seguridad’, y ahí encontrará el acceso a ‘Clave Dinámica’ en donde debe seguir los pasos que se indican. Al final, el cliente deberá escoger por dónde prefiere recibir la clave, si en su celular a través de un mensaje de texto o en su email.



Cabe destacar que esta Clave Dinámica será necesaria para realizar transacciones a través de la App Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Telefónica y el botón de pagos PSE. El reemplazo de la segunda clave consta de una nueva combinación de 6 dígitos que cuentan con una vigencia limitada y que funciona de acuerdo a cómo el cliente se haya inscrito.



Para inscritos por la App: la clave se generará automáticamente y el cliente no tendrá que digitarla al hacer operaciones en la propia App. Si fuera a transar en otros canales como la Sucursal Virtual, el botón de pagos PSE o la sucursal telefónica, deberá ir a la App y generar la Clave Dinámica en el candado que está en la esquina inferior izquierda de la aplicación.



Para inscritos por la Sucursal Virtual Personas (SVP): el cliente recibirá la clave dinámica según lo escoja -SMS o mail- y la usará en cualquiera de los canales ya señalados para hacer transacciones.



“Este nuevo servicio robustece el esquema de seguridad que les ofrecemos a los clientes que hacen sus transacciones por nuestros canales virtuales”, señala Luz María Velásquez, vicepresidenta de Personas y Pymes Colombia, quien agrega que “la Clave Dinámica, además de minimizar el riesgo de fraude electrónico, es fácil de usar pues no requiere que los clientes la memoricen”.



Según Mauricio Botero, vicepresidente de Servicios Administrativos, los clientes deben ser conscientes de que Bancolombia nunca les pedirá activaciones a través de enlaces de correo electrónico: “Si bien los clientes recibirán información de este nuevo servicio a través de canales digitales, nunca a través de estos les pediremos información personal o financiera como usuarios, claves, números de validación de tarjetas u otros. Los mensajes de texto y correos electrónicos relacionados con Clave Dinámica, únicamente los llevarán a espacios informativos y explicativos”, y puntualiza que “para activar la Clave Dinámica, el cliente tiene que ingresar directamente a la App o a la Sucursal Virtual y no hacerlo por vínculos que reciba”.