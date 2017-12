Clientes de Apple están comprando iPhones más baratos que el X

Los clientes de Apple Inc. parecen estar optando por modelos más baratos del iPhone, de acuerdo con un análisis de Cowen and Co., lo que sugiere que la compañía no introdujo suficientes tecnologías nuevas en el iPhone X para justificar su precio: 999 dólares.



(Lea: Usuarios no están dispuestos a pagar casi $5.000.000 por un iPhone X)

Los tiempos de espera para encargar el teléfono inteligente insignia se han reducido a unos pocos días frente a las entre cinco y seis semanas que fueron típicas inmediatamente después de su lanzamiento en noviembre, dijo en una nota a los clientes el analista de Cowen Karl Ackerman.



(Lea: ¿Cuánto cuesta hacer un iPhone X?)



"Algunos inversionistas pueden concluir que esto se relaciona con un mejor impulso de ventas para el X, pero estamos cada vez más preocupados de que la demanda haya estado por debajo de las expectativas iniciales ya que los usuarios parecen haber gravitado hacia los modelos anteriores de iPhone", escribió Ackerman.



(Lea: Apple superó por primera vez los 900.000 millones de dólares en valor de mercado)



Las ventas de los modelos lanzados este año son "buenas, pero aun no son indicativas de un 'súper ciclo'".



Apple probablemente venderá alrededor de 79 millones de iPhones, en todos los modelos, en los tres meses hasta diciembre, un modesto aumento frente a las 78 millones de unidades que vendió un año antes, escribió Ackerman.



En los siguientes tres meses, espera que los consumidores compren 56 millones de iPhones, más que el año pasado pero muy por debajo del máximo de 2015 de 61 millones de iPhones.



Ese trimestre de marzo llegó después de la introducción del iPhone 6, un producto que anunció el inicio del último súper ciclo, un término que los inversionistas usan para describir un periodo de crecimiento acelerado impulsado por un nuevo producto estelar.



El iPhone X salió a la venta en noviembre, seis semanas después del iPhone 8 y 8 Plus, que cuesta 300 dólares menos y carece del sistema de desbloqueo de reconocimiento facial del modelo posterior y de una pantalla más grande. El iPhone 7 y 7 Plus, lanzados el año pasado, tienen un precio inicial de 549 dólares y tienen casi el mismo formato que el iPhone 8.