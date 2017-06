‘Colanta no irá por el fondo parafiscal’: Sergio González

“Nunca hemos estado interesados en manejar los recursos de la parafiscalidad de la carne y la leche”, dijo Sergio González Villa, gerente de Colanta.



Esto lo afirmó en entrevista con Portafolio, desmintiendo así los comentarios acerca de que la cooperativa estaría utilizando a la Nueva Federación de Ganaderos (NFG) para aliarse en el proceso licitatorio para la entrega de la administración de dicha parafiscalidad.



Es más, desde hace ya bastantes años la cooperativa siempre fue crítica acerca del manejo que se le daba a esos recursos.



Por otra parte, González Villa recordó que la cooperativa si ha aportado a la parafiscalidad; “desde 1994 hasta mayo de este año, la cooperativa ha recaudado y entregado más de 41.401 millones de pesos al administrador de esos recursos; del total, 23.237 millones por concepto de carne y 18.164 millones por leche.



“Nosotros recaudamos y pagamos en los términos definidos”, recalcó el dirigente cooperativo.



Ahora, acerca de su relación con la Nueva Federación de Ganaderos (NFG), dijo no tener vínculo alguno, aunque sí podría ser el caso de algunos asociados y no asociados a Colanta. La relación estaría, de forma indirecta, a través de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de Antioquia (Faga), a la cual Colanta es afiliado.



Vale la pena recordar que hasta finales de julio se sabrá quién será el nuevo administrador de los recursos de la parafiscalidad de la carne y de la leche. Entre los nombres de los interesados y sus alianzas estarían licitando Fedegán, Unaga, Analac, la Nueva Federación de Ganaderos (NFG), Ucebul y Confegán.



Se sabe que Fedegán participará sola, pues ya tiene la suficiente experiencia en este tema.



En la licitación podrán participar todas las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, bien sea en forma individual, en consorcios o en uniones temporales.

También podrán hacer parte los gremios que tengan condiciones de representatividad en el sector ganadero.



El proponente deberá acreditar no menos de cinco condiciones, como tener afiliados en no menos de 23 departamentos del país, y de estos, obligatoriamente afiliados en los diez primeros productores.



Sumado a lo anterior, deben tener un mínimo de 110 organizaciones municipales afiliadas al gremio, así como diez más de tipo regional y que, en total, representen a no menos de 51.472 ganaderos.