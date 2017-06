Colombia, centro de ventas para McAfee

Scott Lovett, vicepresidente global de ventas McAffee, destaca la importancia de Colombia para la compañía que toma un nuevo aire tras la separación de Intel.



¿Cuál es su balance de su visita a Colombia?



He tenido reuniones con clientes del Gobierno y del sector privado. Me impactó la preparación de todos, en cuanto a las amenazas cibernéticas que existen, aunque muchas no han afectado tanto a Colombia. El panorama de amenazas cambia a diario.



¿Cómo está McAfee como compañía?



Hace poco, desde abril, nos separamos de Intel para ser uno de los jugadores más grandes enfocados en seguridad. Nuestros clientes, empleados y asociados lo han recibido muy bien en Colombia. He venido también a hablar de nuestras inversiones en Colombia y en el continente.



Este país es nuestro centro de ventas y, por otro lado, tenemos grandes instalaciones en Córdoba, Argentina con casi 300 ingenieros enfocados en nuestras soluciones.



¿De qué se tratan las inversiones?



La inversión va a ser en personal y no tenemos el monto. Al separarnos de Intel, estamos definiendo los recursos que vamos a necesitar en estos mercados pero va a ser en ventas, mercadeo y operaciones en Colombia. En Argentina también tendremos más ingenieros enfocados a soluciones en la nube.



¿La tarea es fortalecer la marca como referente en ciberseguridad?



Diría que es más un restablecimiento de la marca que teníamos antes de que Intel tuviera a McAfee.



¿Intel sigue vinculada a la empresa?



Es dueña del 49% de la empresa, pero el dueño es TPG, de capital privado, lo cual nos permite ser una compañía independiente. De todas maneras, existen áreas donde podemos seguir colaborando como internet de las cosas y el centro de datos, donde Intel es líder en el mercado.



¿Qué importancia tiene el país en términos de negocio?



Colombia va a representar un crecimiento de doble dígito en este año fiscal. Esto se basa en un profundo entendimiento sobre estos riesgos que están evolucionando. No todos los países tienen ese nivel de comprensión. Esto se traduce en una inversión mayor para proteger, detectar, corregir y adaptarse.



¿Les interesa el mercado de las pymes?



Nos interesan porque son clientes que tienen las mismas preocupaciones de las grandes compañías, pero tienen menos recursos. Entonces buscan una oferta de servicios gestionados o en la nube en sistemas que se automaticen, y que no requieren una intervención humana. En el caso de las pymes tenemos un potencial muy fuerte y queremos fortalecer ese mercado.



¿Automatizar reduce costos?



El cambio en el modelo de consumo permite esquemas de precio que se acomoden más al cliente, ya sea que se basen más en el uso o en licencias tradicionales de software.



¿Cuál es la situación de la ciberseguridad en el mundo, con los recientes ataques?



El principal problema que enfrentan los países que visito es la falta de la capacidad humana en la pericia para enfrentar estas situaciones. Una de las cosas que me han sorprendido en Colombia es la profundidad de conocimiento que tienen los empleados.

En parte, por eso creo que el país se posiciona también desde una perspectiva de ciberseguridad. Quieren más conocimiento sobre las amenazas emergentes y cómo defenderse de estos ataques de cero días, como los llaman.



¿Qué perfil tienen de las personas que cometen estos delitos?



Se pueden categorizar en dos grupos. El primero tiene que ver con los ataques a los estados y el segundo está relacionado con los ciberdelincuentes. Estos últimos se enfocan, principalmente, en los aspectos económicos, mientras que las naciones quieren exportar, remover o insertar información, lo cual no he visto en Colombia.



congom@portafolio.co