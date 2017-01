En el más reciente reporte emitido por el portal especializado en mercado mundial de combustibles, www.globalpetrolprieces.com, registra que Colombia abre el 2017 con la cuarta gasolina más barata de Suramérica.



Según los datos publicados por el citado portal el pasado 9 de enero, por encima de Colombia y cuyo precio promedio es de US$0,70 por litro, está Uruguay que lidera este listado con un costo de US$1,56, le siguen Brasil con US$ 1,18, Chile con US$ 1,15, Argentina con US$1,09, Paraguay con US$ 0,99 y Perú con US$1.



Así mismo, además de Colombia, los otros países de esta parte del continente que referencia el estudio con el valor de la gasolina más económica por litro son Venezuela con US$0,01, Ecuador con US$0,39 y Bolivia con US$0,53.



“El precio medio de la gasolina en todo el mundo es de US$1,00 por litro. No hay diferencia sustancial en estos precios entre los distintos países”, señala el citado portal.

Esta página digital indica además que como regla general, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos.



“Una excepción son los EE. UU., un país económicamente avanzado con los bajos precios de gasolina”, precisa el portal, y aclara que las diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios para la gasolina.



“Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios de la gasolina son diferentes”, precisa www.globalpetrolprieces.com.



ARANDELAS AL PRECIO



Con la llegada del nuevo año, en Colombia el precio de la gasolina se incrementó por cuenta de la reforma tributaria y el denominado impuesto verde.



Al respecto, el gremio que representa al sector de combustibles, no duda en afirmar que al comparar el precio de la gasolina en Colombia, con el de los otros países de esta parte del continente, el del país es uno de los más bajos.



Sin embargo, aclara que no se puede comparar estos precios ya que cada país tiene su propia coyuntura interna.



“En el caso de Colombia, se gravan cada uno de los componentes de la fórmula tarifaria, pero antes se debe analizar si la economía del país puede resistir este precio de la gasolina sin afectar la competitividad del sector”, afirma Álvaro Younes, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fedispetrol).



Agrega el vocero de este gremio que el Gobierno hace una especialización al fijar los precios sin tomar en cuenta a los agentes de la cadena.



“Cabe recordar que el impuesto a los combustibles fósiles (reforma tributaria) ya está alterando de manera considerable la cadena de distribución. Gravar al carbón o al combustible verde incrementó en $135 el costo del galón, el cual es asumido por el consumidor en una estación de servicio”, precisa el presidente de Fedispetrol.



VARIABLE INTERNACIONAL



Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) el margen mayorista representa solo 5% y el minorista 9% del precio final al público. Así, la variación de los precios de la gasolina y el diésel para el consumidor final depende básicamente del ajuste mensual del ingreso a los productores, tanto de los combustibles fósiles como de los biocombustibles.



“Para la gasolina y el diésel el ingreso al productor varía según la tendencia de los precios de los combustibles en la Costa del Golfo (EE. UU.), y en el 2016 su precio regular en este lugar tuvo un comportamiento a la baja durante los meses de enero y febrero, y a partir de este mes ha presentó una tendencia al alza hasta el cierre de año pero sin superar el precio promedio”, explicó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.



En Colombia estos cambios fueron trasladados al consumidor de manera controlada, manteniendo la estabilidad en los precios internos, según los lineamientos de política y regulación vigente.



Como resultado de lo anterior, entre marzo y junio del 2016, el precio local de la gasolina en Colombia estuvo por debajo del precio internacional.



Según la ACP, el ingreso al productor de diésel ha tenido un comportamiento aún más estable que el de la gasolina. Sin embargo, a diferencia de este úlitmo, el IP del diésel solo estuvo por debajo de los precios internacionales en los dos últimos meses de este primer semestre del 2016.



Estas variaciones en los ingresos al productor de los combustibles fósiles, más las respectiva variación del IP de los biocombustibles, ocasionaron variaciones mensuales entre - 1,4% y 1,4% en los precios de referencia de la gasolina y entre -1,6% y 1,8% en los del diésel.



IMPUESTO CONTRA COMBUSTIBLES FÓSILES



La Reforma Tributaria sancionada el pasado 29 de diciembre creó el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono que busca desincentivar el uso de combustibles fósiles, y así reducir las emisiones de gases efecto invernadero, generando impactos positivos en la calidad del aire y la salud ambiental.



Al incorporar este impuesto verde de $135 para la gasolina y $152 para el diésel en la estructura de precios, y debido, entre otros, al aumento en los precios de los biocombustibles, el Ministerio de Minas y Energía informó que a partir del 1 de enero los combustibles presentaron un aumento de $135 para el galón de gasolina y de $199,17 para el de diésel.



El precio de referencia para la ciudad de Bogotá quedó fijado en $8.181 y $7.701, respectivamente.