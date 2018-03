Colombia, en eje regional de las operaciones de Coca-Cola

La multinacional Coca-Cola anunció la Unidad de Negocios Latinoamérica Centro de la compañía, que integra los negocios de Centroamérica, el Caribe y la Región Andina, es dirigida por el puertorriqueño Roberto Mercadé, quien ha sido nombrado como nuevo presidente.



El ejecutivo viene de dirigir la operación en el Pacífico Sur.



Ahora, explicó la compañía, tiene la misión de liderar a la empresa en esta parte de América Latina con el fin de consolidar la nueva estrategia de crecimiento e innovación que se ha trazado a nivel global.



Igualmente, añadió, debe acelerar su transición para convertirse en una compañía total de bebidas.



Al respecto, Roberto Mercadé expresó que “hoy somos una compañía más enfocada en la innovación, en la construcción de marcas y en la creación de un portafolio diverso y centrado en el consumidor con el objetivo de ser una compañía total de bebidas”.



Agregó que “en lugar de decirles a los consumidores qué beber, continuaremos ajustando nuestro portafolio con sus gustos y necesidades y estamos seguros de que este enfoque es fundamental para nuestro crecimiento en la región”.

Roberto Mercadé, designado presidente de la Unidad de Negocios Latinoamérica Centro de Coca-Cola. Cortesía

Junto con el nombramiento del ejecutivo, la compañía Coca-Cola dijo que tomó la decisión de que el nuevo presidente para Latinoamérica Centro coordine desde Bogotá parte de su plan de negocios en la región.



Esto será adicional a la presencia que seguirá teniendo esta unidad de negocios en San José de Costa Rica.



“Esta decisión refleja el compromiso de largo plazo que tiene Coca-Cola con Colombia, responde también al tamaño de su mercado, las oportunidades para el negocio y un clima favorable con la empresa privada”, expresó el ejecutivo.



De hecho, Colombia no solo es el tercer país más poblado y la cuarta economía de América Latina, sino también el mercado más grande para Coca-Cola dentro de la Unidad de Negocios Latinoamérica Centro.



Igualmente, el colombiano es considerado como uno de los 25 mercados más importantes en el mundo.



Con ese posicionamiento del país, la empresa considera que esta decisión resulta coherente y en línea con la estrategia global de crecimiento de la compañía de bebidas.



“Nuestra región seguirá siendo testigo del protagonismo de Coca-Cola en 2018. Seguiremos fortaleciendo nuestras marcas e innovando en nuestro portafolio de bebidas, incluyendo aquellas bajas y sin calorías”, dijo.



Al referirse concretamente a Colombia, dijo que como patrocinadores oficiales de la Selección y la Copa Mundo buscaremos acercar al consumidor a esta maravillosa experiencia.



Igualmente, dijo que Coca-Cola mantendrá su estrategia de generación de valor social a través de nuestra plataforma comunitaria en beneficio de la mujer rural y víctima de la violencia.



Con el compromiso de construir comunidades sustentables, la multinacional está enfocada en iniciativas que reduzcan la huella ambiental y promuevan estilos de vida activos y saludables.



Igualmente, está a favor de fomentar la creación de ambientes de trabajo inclusivos para los colaboradores y mejorar el desarrollo económico de las localidades en las que opera.



La compañía Coca-Cola, considerada la empresa de bebidas más grande del mundo, tiene un portafolio de más de 500 marcas de productos carbonatados y no carbonatados.



A través del sistema de distribución de bebidas más grande del mundo, los consumidores en más de 200 países consumen de los productos de Coca-Cola cerca de 1.900 millones de porciones diariamente.



En el mundo, es considerado el proveedor número uno de refrescos, jugos y bebidas a base de jugo, y cafés listos para beber.



Liderada por Coca-Cola,también tiene en su portafolio Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade®, Minute Maid®, Simply®, Georgia Coffee®, Dasani®, Fuze Tea y Jugos del Valle.