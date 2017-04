Colombia es uno de los mejores mercados para Cinnabon en el mundo

La cadena Cinnabon, de Estados Unidos, que está en 50 países, destaca la operación que tiene en Colombia por su crecimiento y por la innovación que caracteriza su oferta. Así quedó consignado en la última cumbre que realizó la marca en Atlanta hace unos meses para analizar su operación global.



El año anterior la cadena cerró con un crecimiento de 9,26 por ciento en ventas en las 11 tiendas que tiene en el país.



Ese resultado, que sin contexto puede considerarse poco o mucho, destacó al país en febrero durante una reunión en Atlanta donde se compartió el balance a nivel internacional.



Nohora García, gerente de Mercadeo de Frisby S.A,-compañía que maneja la marca en el país-, explica que en el mundo, la marca prácticamente no ha crecido, afectada por mercados de países como Rusia y Japón.



Eso hace que en medio de ese entorno la operación en Colombia se muestre como la de mayor crecimiento a nivel internacional. En el mundo está en más de 50 países y en Latinoamérica opera en Ecuador, Perú, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá Guatemala, México y en Brasil próximamente.



A diferencia de muchas franquicias, el crecimiento no está sustentado solamente en la expansión de punto de venta, asegura la directiva.



A su juicio, ha sido fundamental el adaptación de nuevas ideas al mercado colombiano.

Hoy tiene una línea salada con seis productos. Por ejemplo, están el ‘salchibon’ y el ‘choribon’ que solo se comercializan en Colombia.



Específicamente, esta línea, que se lanzó el año pasado, representa el 11 por ciento de sus ventas.



“Hubo un reconocimiento en la reunión en Atlanta. De hecho, esta novedad colombiana ya se lanzó en Arabia Saudita y Egipto con productos de queso. Esta propuesta que nació en Colombia se está proyectando para el mundo”, asegura.



En la oferta de rollos de dulce, la marca también ha ido más allá del sabor a canela y ha

diversificado con los sabores a arequipe y a frutos rojos, acordes al gusto de los colombianos.



La compañía tiene los locales distribuidos en Bogotá (4), Medellín (6) y Pereira (1). A finales del año 2016 abrió la sexta en el sector de Bello, en la capital antioqueña.

En el primer trimestre, logró crecer 21 por ciento, apalancado por la apertura en el centro comercial La Colina, en Bogotá, a finales de febrero.



Igualmente, abrirá un nuevo local en junio en el nuevo centro comercial La Felicidad, en la capital, y están en los planes otras dos inauguraciones este año. El criterio de expansión no está dado por los estratos porque, dice la ejecutiva, la marca está asociada a la provocación y a la indulgencia.



Además, Cinnabon cree que su vocación principal es estar en los centros comerciales porque la compra de estos productos son más ‘de impulso que de destino’.

“No es que uno planee ir a comprar un postre, sino que surge por un antojo del cliente”, advierte García.



