Colombia está en la mira de Ikea

Ikea planea ingresar a Suramérica y expandirse en el sudeste de Asia en su intento por dominar el mercado mundial de muebles para el hogar. Estas regiones están en el radar de la compañía sueca después de ingresar a India y Letonia este año, dijo este lunes Inter Ikea Holding.



Las ventas minoristas, incluyendo todos los franquiciados y servicios al cliente, ascendieron a 38.300 millones de euros (45.000 millones de dólares) en el último ejercicio, que finalizó en agosto. "A largo plazo, Suramérica se convertirá en un importante mercado de crecimiento", dijo el presidente ejecutivo de Inter Ikea, Torbjorn Loof.



La compañía está buscando espacio para crecer después de enfocar su más reciente expansión principalmente en China y Rusia. Ikea tiene más de 400 tiendas en 49 mercados de Europa, Norteamérica, Oriente Medio, Asia y Australia.



Chile, Colombia, México y Perú se encuentran entre los primeros países en los que Ikea podría ingresar en Latinoamérica, dijo Loof, y agregó que la única ubicación que tiene actualmente en la región es en República Dominicana. Brasil también tiene "un gran potencial", pero es complejo y poco probable que este entre los primeros, dijo.



De acuerdo con los planes, Ikea abrirá su primera tienda en América del Sur dentro de los próximos cinco años, que es el mismo plazo que ha fijado para su expansión en Vietnam y Filipinas. Debido a que América del Sur es una nueva región, es probable que entre en dos o tres mercados alrededor del mismo tiempo con el fin de asegurar la oferta y la producción, dijo Loof.



"No nos hemos acercado o decidido ningún mercado en particular, pero hemos dicho que en los próximos cinco años deberíamos haber abierto nuestro primer Ikea en América del Sur", señaló Loof. "Cuando abramos en Suramérica, porque es un nuevo continente y una nueva región, no podemos abrir un solo almacén".



Ikea planea agregar 22 nuevas tiendas este año, frente a 14 nuevas tiendas en 2017. En el futuro, Ikea probablemente abrirá unas 25 nuevas tiendas anualmente, dijo Loof. El crecimiento de las ventas del año pasado fue inferior a los años anteriores, señaló Loof, y agregó que espera que el crecimiento se acelere a hasta 8 a 9 por ciento en los próximos años.



El sitio web de Ikea atrajo a 2.300 millones de visitantes el año pasado, mientras que sus tiendas recibieron 936 millones de visitas. Inter Ikea, con sede en los Países Bajos, es propietaria de Inter Ikea Systems, el franquiciador mundial de Ikea y propietario del concepto Ikea. Inter Ikea también es propietaria de empresas dedicadas al desarrollo, suministro y producción de la linea Ikea.