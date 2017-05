‘Colombia está en la ruta correcta de la era digital’

La multinacional estadounidense de tecnología, Redhat anunció en su Congreso anual –realizado en Boston (EE. UU.)– que avanza en la profundización de su filosofía de código abierto, es decir, de compartir su éxito innovador con aliados, clientes y consumidores.



Paulo Bonucci, vicepresidente de la compañía para América Latina, explica que los modelos abiertos, desarrollados por Redhat, son los responsables de que las empresas hayan logrado avances importantes en la revolución digital y de que puedan competir a nivel global.



En su opinión, a pesar de que las economías latinoamericanas no atraviesan por su mejor momento, las empresas están invirtiendo en tecnología para mejorar su eficiencia y lograr la sostenibilidad.



¿Cuál es la estrategia de Redhat en América Latina, en momentos en que los países presentan una clara desaceleración?



Nuestra estrategia es de largo plazo. No somos una compañía oportunista, sino que hemos llegado para quedarnos. Sabemos que hay momentos difíciles, pero seguimos aportado al desarrollo regional y cuando la turbulencia termine, estaremos en primera fila para contribuir en la recuperación de todos.



¿Cómo decirles a las empresas que inviertan en tecnología, cuando las perspectivas de negocios para ellas no son las mejores?



Precisamente en estas circunstancias es cuando se debe trabajar decididamente en la reducción de costos para poder competir. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes en la búsqueda de ese objetivo, siempre pensando en el largo plazo.



Redhat no ha dejado de invertir en la región a pesar del menor ritmo de sus economías. Por el contrario, seguimos creciendo todos los años. No hemos hecho ningún recorte, ni lo haremos.



¿Qué tan importante es América Latina para Redhat?



Para nosotros, América Latina es estratégica. Esta es una región con alto potencial de desarrollo. Además, las grandes multinacionales de tecnología están en la zona y demandan muchos de nuestros servicios. Nuestra filosofía de código abierto nos permite trabajar con todos los jugadores del mercado.



¿Qué tanto los afectan temas como la inflación y los movimientos de la tasa de cambio en la región?



Una de nuestras ventajas es que estamos acostumbrados a trabajar en medio de esta situación. Hemos sido muy innovadores. Seguramente vamos a tener nuevas épocas de volatilidad en la tasa de cambio y en la inflación. Lo que hacemos, para esto, es manejar un negocio directo con nuestros clientes, donde ellos no se vean tan perjudicados y nosotros tampoco.



¿Qué proporción de los negocios de Redhat en América Latina se hacen con los gobiernos?



Estamos en un promedio de 30 o 33%. Nuestros clientes son más de 30 países de la región, donde la participación de los gobiernos es mucho más alta que en las naciones desarrolladas.



¿Qué tan importante es la participación de las pymes en la revolución digital en Latinoamérica?



Eso depende del país, pero este sector es clave para nosotros y para el desarrollo regional. Ellas son las que más necesitan producir a bajo costo para poder competir. Esta combinación es muy favorable para Redhat.



En este ecosistema es en donde juega un papel importante la filosofía de los socios estratégicos. Ellos se benefician de tener negocios con nosotros. Estamos viendo mucha oportunidad en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, y en general en todos los países.



¿Cuáles son los países más atractivos para Redhat en la región?



En realidad, todos. Pero el mayor peso de nuestros negocios está ubicado en Brasil, con el 40%; México, con el 20%; y Argentina con el 18%. Luego siguen Chile y Colombia, y las demás naciones.



Sin embargo, creemos que Colombia y México son los países que en el futuro presentarán en mayor crecimiento para Redhat, por el interés que están mostrando en la adopción de tecnología. Igual sucede con Chile, que es el país más estable en crecimiento.



¿Cuál es la ventaja competitiva que Redhat les ofrece a los gobiernos para adoptar su arquitectura tecnológica?



A los gobiernos les gusta la idea de disponer de escalas de alto nivel, porque eso les permite manejar volúmenes más grandes de beneficiarios de servicios o programas sociales.



Además, la independencia les facilita la opción de cambiar de modelo de negocios, si este no los satisface. Simplemente no renuevan la suscripción y pueden seguir sin problemas, porque para eso manejamos código abierto.



¿Cuáles son las expectativas de Redhat en América Latina?



Pensamos que el crecimiento será del 12% anual, lo que demuestra que es representativo. Hemos tenido años mejores, pero creemos que es un negocio atractivo. Además, lo más importante es mirar todo en el largo plazo.



¿Cuáles son los sectores más dinámicos en la región?



Hay crecimiento en todos los sectores, pero los más dinámicos son el financiero y el de telecomunicaciones. En el caso puntual de Colombia, la actividad petrolera sigue en dificultades, debido a la caída de los precios externos, pero tenemos grandes expectativas, si se tiene en cuenta la importancia de ese producto para el país.

Esperamos que esta rama salga de la situación en la que se encuentra