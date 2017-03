Un equipo de publicidad de Medellín estuvo detrás del trabajo creativo de Pepsico en el Super Bowl que se llevó a cabo el primer fin de semana de febrero pasado en Estados Unidos. Esto se debe a que este grupo trabaja para Cien+, una empresa de colombianos con sede en Nueva York y que tiene contrato publicitario con la multinacional que maneja las gaseosas Pepsi, entre otras marcas.



Liliana Gil Valleta, una de las fundadoras de Cien+, explica que para la campaña ‘Pepsi Nspire’, ella decidió encargar de ese trabajo a su grupo de Medellín. “Nspire es una campaña de Pepsico que consiste en una experiencia sobre ruedas que va a todos los eventos más importantes del país. Todo lo que salió digitalmente de esta campaña en el Superbowl, incluida la promoción del concierto de Lady Gaga, fue creado en Medellín”, asegura Gil Valleta.

Agrega que lo importante fue que desde el comienzo hasta el final se les hizo saber a los directivos de la multinacional que el trabajo estaba siendo creado y cocreado en Colombia, asesorados directamente por Cien+ desde Nueva York.



Esto se debe a que la compañía tiene un modelo de trabajo híbrido que incluye talento estratégico, creativo y de dirección estratégica en Estados Unidos, complementado con talento digital y creativo en Colombia.



Cien+ es una firma de consultoría, investigación y estrategia de mercadeo que trabaja con multinacionales norteamericanas que quieren llegar de una manera más efectiva a los mercados diversos y multiculturales de Estados Unidos.



La empresa fue fundada hace siete años en Nueva York por los colombianos Liliana Gil y Enrique Arbeláez y desde entonces han prestado sus servicios a multinacionales como PepsiCo, L'Oreal, Post Foods, Novartis y Diageo, entre otras.



Debido a cuestiones creativas y economía de escala, optaron por trabajar conjuntamente en Colombia y Estados Unidos. “Lo hacemos porque a pesar de estar viviendo desde hace mucho tiempo por fuera, nos sentimos comprometidos con Colombia. Además porque aquí hay gente muy pila, inteligente y buena en lo que hace. Llevamos siete años con un modelo que nos ha funcionado muy bien”, agrega Gil.



Sin embargo, no todo es ‘color de rosa’ en la relación de los grupos de trabajo de Colombia con la central de Nueva York en los siete años que la empresa ha trabajado con talento nacional. Gil enumera tres aspectos a mejorar: la puntualidad, el no ser bilingües y la manera de hacer presupuestos.



Explica que en general el latino es muy relajado por lo que han tenido que reenfatizar de lo que significa un cronograma, tiempos de entrega y la hora para cumplir un trabajo. “El no ser bilingüe también les quita muchas oportunidades. Además de enseñarles al manejo de calcular tarifas por horas, como lo exigen las compañías norteamericanas y multinacionales”, finaliza.