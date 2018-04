Colombianos le apuestan al modelo ‘vacation home’

Ómar Jiménez Cano, empresario colombiano de inversiones en finca raíz en el Centro y Sur de Florida, y uno de los principales líderes del modelo vacation home, habló con Portafolio sobre este negocio que crece en medio de la coyuntura geopolítica que vive el país.



El estudio más reciente de la Asociación de Realtors de Miami (Sur de Florida), asegura que los colombianos registran la mayor cantidad de búsquedas de propiedades en la web, entre países extranjeros, para adquirir vivienda.



Jiménez Cano explica por qué los inversionistas de Colombia han puesto sus ojos en este Estado del país norteamericano, para capitalizar su patrimonio y buscar rentabilidad.



¿Cuál es el perfil del colombiano que busca invertir en finca raíz en el exterior?



Lo que se percibe es que no son solamente las personas que tienen mucho poder adquisitivo. Es gente que piensa que su activo en Colombia ya ha llegado a un punto de madurez y que necesita más seguridad, porque los precios en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín están igual o más caros que en la Florida.



La realidad es que muchos colombianos mayores de 30 años están volcando sus ojos a este lugar; los millennials, por ejemplo, quieren viajar y gozar de su patrimonio y no tenerlo solamente congelado.



¿Cómo define el momento que vive el sector inmobiliario en la Florida respecto al comprador colombiano?



Los colombianos, desde hace un tiempo, son los que más buscan propiedades en la Florida. Los inversionistas piensan, más que en comprar un apartamento o una casa como segunda vivienda o sitio de vacaciones, es en dónde colocar su dinero para generar un rendimiento y, de esta manera, brindarles tranquilidad financiera, además de asegurar su capital.



¿La situación política que vive el país influye en la decisión de invertir en el exterior o en EE. UU?



Sí. No solamente por el ambiente electoral y por el movimiento interno que ha generado esta incertidumbre, sino también por la inmigración de los venezolanos que ha traído una serie de problemas sociales dentro del país. Mucha gente está preocupada por un hipotético triunfo de la izquierda.



¿Cómo influye el precio del dólar en esta decisión?



El precio del dólar vs. el peso es un buen momento para aprovechar. En Estados Unidos, la inflación en 2017 fue del 2,1% y en los últimos 10 años el promedio fue de 1,7%.



Eso indica que es más bajo que el de Colombia, lo que ofrece poder adquisitivo a los inversionistas que llevan su dinero a la Florida.



¿Cuál es el modelo de negocio que se plantea para la inversión de finca raíz en la Florida?



En las principales ciudades de Colombia la rentabilidad en finca raíz está entre 3% y 5%. Los precios bajos en la Florida se acabaron y ya no es tan fácil conseguir bueno y barato como en la crisis. Pero a cambio encontramos un modelo de negocio, que permite no solamente lograr una rentabilidad sino poder gozar de ese activo.



No es un time share (tiempo compartido), es ser dueño de una propiedad que pueden disfrutar el tiempo que quieran y alquilarla cuando no la usen, con una rentabilidad neta cercana o superior al 10% anual, es decir, la casa se paga sola y sobra plata para disfrutar.



Vacation home es un esquema de inversión inmobiliaria, en el cual el dueño renta por días o semanas su propiedad cuando no la está usando. Para esto se cuenta con empresas especializadas que hacen el marketing global para conseguir el huésped, la hostelería y la administración delegada para manejar los costos y gastos. El principal mercado de este modelo está en Orlando y, como todo, tiene sus secretos; por eso es importante la asesoría de un realtor experto, sin compromiso con una constructora.



Este modelo de negocio se basa en la consecución de clientes a través de plataformas como Airbnb y otras a nivel mundial logrando una ocupación superior al 73% en el 2016 y del 78% en el 2017, en un área que queda a 15 minutos de Disney World y a 20 minutos de Universal, con todas las atracciones a pocas millas.



El año pasado llegaron a Orlando 74 millones de visitantes, nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que el 70% del turismo que llega son americanos, lo cual da una tranquilidad de que el mercado siempre va a existir. El otro 30% viene de Canadá, Brasil, Europa y China principalmente.



¿Este modelo de negocio se convierte en una opción frente al sector hotelero, que tiene incapacidad de ocupación de cara a la demanda y altos costos?



La realidad es que en el sector hotelero la demanda supera la oferta de camas en Orlando y este modelo es una opción legal para el turismo.



Es más barato comprar en Orlando que en Bogotá, con una calidad de construcción muy buena, que resiste los huracanes, desvirtuando el mito de que son casas de cartón. Por ejemplo, se pueden encontrar casas que cuestan 300.000 dólares de 220 metros cuadrados con piscina y con todas las comodidades a la mano.



¿Cuál es la meta con este modelo para el 2018?



Nuestra meta para este año es que la gente se sienta bien respaldada y que puedan gozar su capital comprando una casa, lograr la rentabilidad esperada y administrarla como un hotel boutique.