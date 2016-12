Cómo evitar ser parte del 23% de las empresas que fracasan en el país por problemas financieros

Hacer de una compañía un total éxito no es tarea fácil, más aún teniendo en cuenta que la quiebra de muchas empresas se encuentra relacionada de manera directa con el flujo de caja y por consiguiente con el estado financiero de las mismas.



De hecho, un estudio reciente de la Fundación Bavaria, Failure Institute, el Grupo Sura y Universidad del Rosario concluyó que los aspectos financieros con un 22,9%, seguidos de los organizacionales (19,9%) y de mercadeo (17%), son las principales causas que llevan al fracaso de los diferentes negocios.



Y es que, es habitual ver que no solo a escala nacional, sino en un panorama un tanto más amplio, las empresas dejan de percibir a tiempo dinero de sus clientes, quienes en algunos casos no encuentran la forma de saldar puntualmente sus obligaciones. (Plug, la Pyme que logró mejorar su flujo de caja sin necesidad de pagar altos intereses bancarios )



Ante esta situación, se debe tener en cuenta que el problema no siempre radica en la falta de fondos por parte de un cliente, sino en las formas de pago que se le ofrezca al mismo para que este pueda cumplir con sus obligaciones a tiempo, y así, evitar los problemas financieros que podrían llevar a la quiebra a la compañía que deja de recibir dichos pagos. Facilitarles la vida a los clientes haciendo de este proceso un asunto relativamente sencillo podrá ser determinante para el éxito de una empresa.



Vale la pena destacar, que el ser pasivo o indiferente ante las deudas vencidas de los clientes no traerá ningún beneficio para una compañía, en este aspecto, es recomendable que se establezcan con ellos políticas claras acerca de las sanciones y las consecuencias que traerá el hecho de que los pagos no se efectúen dentro de los plazos establecidos.



En este sentido, es hora de darle a conocer los métodos de recaudo que PayU pone a disposición de las empresas y de sus clientes y que pueden ayudarlas a mantener un flujo de caja más sano y, por consiguiente, lograr el cumplimiento de las obligaciones para con los empleados o proveedores, logrando así, conservar la estabilidad y consolidación de la compañía. (PuraBox, una firma que proyecta su expansión de la mano de PayU )



FACTURAS, UN CLIC Y MÚLTIPLES OPCIONES DE PAGO



Y es que hacer largas filas en entidades bancarias es cosa del pasado, hoy, el pago de las facturas se encuentra al alcance de un clic. De hecho, existen mecanismos que les permite a las diferentes organizaciones conocer en línea todas las facturas pendientes con sus proveedores. (Lea: Ventajas de digitalizar su administración de cartera )



Justamente, con PayU una empresa puede contar con variadas opciones de recaudo. En este aspecto, se permite ofrecer a los clientes la oportunidad de realizar los pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, como MasterCard, Visa, y Diners Club, y, con otros métodos como PSE (que debita automáticamente desde una cuenta bancaria), consignaciones por medio de bancos aliados e incluso pagos en efectivo en puntos de recaudo VIA Baloto y Efecty.



PAGO A TIEMPO, MEJORES SERVICIOS



Finalmente, pero no en último lugar, se debe destacar que una empresa que recibe los pagos a tiempo, además de ser una compañía con buenas opciones de mantenerse y crecer en el mercado, quizá también tendrá una motivación extra para prestar un gran servicio a aquel cliente que cumplió con los compromisos pactados y que contribuyó a mantener la estabilidad en su flujo de caja.



De la misma manera, para que su compañía no corra este ni otro tipo de riesgos financieros que lo podrían llevar a la quiebra, lo invitamos a leer: "Los cinco mandamientos del buen administrador de cartera".