¿Cómo llevar su mascota al trabajo sin que afecte su rutina?

En tiempos en que las mascotas ganan espacio en el corazón y las emociones de las personas, su lugar en los espacios de trabajo es un asunto que deben contemplar los empleadores.



(Lea: Diez cosas que si compra le pueden traer felicidad)



La experiencia de quienes han hecho el ejercicio demuestra que esta política se puede aplicar como fruto de una planeación y no de la improvisación.



(Lea: Los restaurantes y negocios a donde puede ir con su mascota)



Para que los trabajos "pet friendly" tengan el impacto deseado, es necesario que los empleados, que son quienes mejor conocen a sus mascotas, determinen si estas pueden acomodarse al ambiente laboral cotidiano y comportarse adecuadamente durante toda la jornada.



(Lea: Italcol apuesta por los nuevos mejores amigos: perros y gatos)



Otro aspecto a tener en cuenta es la opinión de los demás compañeros de jornada acerca de la presencia de las mascotas en sus áreas laborales. Para ello, es indispensable que el amo les consulte a sus colegas acerca de su disposición a aceptar al perro en sus espacios de trabajo, además de determinar si alguno sufre alguna alergia o enfermedad que le impida estar cerca de animales domésticos.



También, es muy importante que el dueño certifique que la mascota cuenta con su carné de vacunación al día, que se encuentre desparasitado y que no tiene antecedentes de agresividad hacia otros animales o personas.



Además, el amo debe mantener siempre al perro con correa y estar pendiente de él, asegurándose de que haya algún colega que le ayude a cuidarlo y a estar al tanto del perro en casos puntuales, como reuniones con clientes, por ejemplo.



LAS VENTAJAS



Llevar las mascotas a los espacios laborales, en el marco de un entorno seguro, se convierte en una gran oportunidad para favorecer la salud de los empleados. Esto incluye, por ejemplo, la reducción de los niveles de estrés y el mejoramiento del balance vida-trabajo de los empleados.



Igualmente, se generan ambientes de armonía, con un incremento en la productividad.

Además, las oficinas "pet friendly" ofrecen la oportunidad de que los perros pasen más tiempo con sus dueños y compartan su día a día, fortaleciendo los lazos amo-animal para aumentar los niveles de bienestar de las mascotas.



Pero también hay un beneficio para las empresas ya que, al abrir espacios de trabajo a los que se puedan llevar las mascotas, se hacen atractivas para potenciales nuevos colaboradores, que encontrarán en esta política un factor decisorio de gran peso al momento de escoger su nueva empresa para laborar.



"El que podamos traer a nuestras mascotas a la oficina es la base perfecta para desarrollar una cultura centrada en los animales de compañía y fomentar su tenencia responsable en todo momento, no solo entre nuestros asociados (colaboradores), si no, más ampliamente, en las comunidades en las cuales operamos", comenta Víctor Pérez, el gerente general de Mars para la Región Andina. La empresa es fabricante de alimentos para animales de compañía con marcas como Pedigree.



La compañía insiste en que los espacios deben cumplir con ciertas características que hagan posible una adecuada convivencia entre sus amos, las mascotas y los demás empleados, y que han hecho factible que esta empresa cuente con oficinas "pet friendly" consolidadas, eficientes y responsables en Latinoamérica en países como México, Chile, Colombia y Brasil.



"La reducción del estrés y la mayor productividad, pueden ser resultado de esta política".