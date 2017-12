¿Cómo mantener realmente motivados a los empleados?

Una solución para tener equipos productivos y más motivados, es crear sistemas de compensación luego de una gran labor, que no siempre tienen un costo monetario.



Muchas personas creen que la mejor forma de motivar a su personal es aumentar su salario o beneficios laborales, sin haber recibido resultados antes de realizar esta acción. Esto puede tener el efecto contrario, aunque parezca insólito.

"En Performia luego de muchos años de estudio del funcionamiento de la mente humana, hemos observado que la gente debe dar primero algo para lograr una recompensa a cambio, y no sólo por lo que hace, sino también por el producto o resultado final de su trabajo. De esta forma se logra que las personas hagan sus actividades con mayor esfuerzo y dedicación". Según Director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.



Existen diferentes tipos de personas y trabajos, una de las formas de motivar al individuo es darle un propósito, acerca de su labor, la actividad que desempeña y la importancia de la empresa en la sociedad. Todo ello con el fin de que sienta que su aporte es importante para la entidad para la cual labora.



El sistema de recompensa para motivar al personal debe estar basado en las estadísticas de su trabajo. Es importante poner metas y hacer planes para desarrollar trabajos más organizados y productivos. Luego de tener claros los indicadores donde se reflejen los resultados el premio puede ser dinero, o también cosas o actividades recreativas que hagan sentir bien al personal.



Si se premia a una persona antes de dar resultados, ésta no va a valorar lo que recibe porque no le costó. La gente aprecia más lo que le cuesta un esfuerzo, que lo que no. Esta teoría funciona en el ámbito laboral, personal, en la relaciones con los hijos, familia o amigos.



En muchas ocasiones las personas cometen el error de dar en abundancia sin recibir nada a cambio, y más tarde se preguntan ¿Qué pasó si yo he dado tanto por qué no recibí nada a cambio? Lamentablemente esto pasa con mucha frecuencia en varios tipos de relaciones personales. La base fundamental de esta reacción, está basada en una acción que no causó el efecto propuesto inicialmente.



La mejor forma de comprobar esta teoría es poniéndola en práctica y midiendo resultados. Las personas que son productivas no tendrán problema de aceptar el reto, porque tienen su atención puesta más en dar, pero las que no lo son tanto no estarán de acuerdo, porque prefieren siempre recibir.



Un factor importante a tomar en cuenta para la motivación, es que la remuneración y la premiación sean justas y estén en concordancia con los resultados. Adicionalmente que no engañe a las personas ofreciendo algo que no puede dar.