Compensar advierte uso de su nombre en intentos de estafa

La caja de compensación familiar Compensar denunció que personas inescrupulosas están utilizando su nombre para contactar por teléfono a varias familias con el fin de engañarlas, haciéndoles creer que la caja de compensación está interesada en hacer transacciones comerciales con ellos.



(Lea: Estas son las estafas más usadas al comprar o vender un carro)



De acuerdo con varias denuncias que ha recibido Compensar por parte de las personas que han sido contactadas de esta forma, la red de delincuentes trata de aprovecha la ingenuidad de las familias y las compañías, pues también han establecido contacto, a nombre de la caja de compensación, para engañar a varias empresas. “Por fortuna los robos no se han materializado”, informó Compensar.



(Lea: Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor riesgo de conducta negativa en internet)



Además de la denominada “llamada millonaria”, que tiene varias modalidades de estafa a familias colombianas quienes con ingenuidad contestan el teléfono y entregan información sensible, los delincuentes se han extendido a las empresas a través de contacto por correo electrónico.



“Han contactado empresas de cárnicos, de computadores, de maletines y de diferentes insumos, por medio de un correo electrónico que lleva el nombre de Compensar y firma de su Director General”, informó Compensar a través de un comunicado oficial.



Las empresas que han sido contactadas de esta manera han sospechado sobre estos correos y no han caído en la trampa, pues al verlos se han puesto en contacto con Compensar para verificar e informar de la irregularidad, y gracias a ello se ha podido detectar esta nueva modalidad.



Finalmente Compensar invita a sus afiliados y a la ciudadanía en general que si hay sospecha que puede ser víctima de una estafa comercial, verifique la información y procedimientos institucionales a través de los medios y canales oficiales de la caja de compensación.