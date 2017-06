Con ampliación de exploraciones Ecopetrol busca fortalecer reservas

Ecopetrol gastará más este año en esfuerzos para encontrar nuevos recursos de petróleo y gas que fortalezcan sus decrecientes reservas.



Junto con esto, el vicepresidente ejecutivo Felipe Bayon Pardo aseguró que la petrolera destinará 650 millones de dólares de su presupuesto de 3.500 millones de dólares para financiar la exploración de 16 pozos, incluyendo cinco costa afuera en Colombia y uno en el Golfo de México.



Eso resulta ser más del doble de los 250 millones de dólares que gastó la compañía el año pasado.



Ecopetrol está respondiendo a las preocupaciones de los inversionistas sobre su bajo nivel de reservas de petróleo y gas natural, que a finales de 2016 se estimaba en 6,8 años, dijo la compañía en febrero.



Eso está muy por debajo de sus pares regionales, incluyendo la petrolera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos, que ha reportado reservas 14 veces mayores a las de la compañía colombiana.



Junto con esto, la petrolera también está buscando crecer a través de adquisiciones, dijo Bayon, confirmando el plazo anterior de la compañía de 12 a 18 meses, al tiempo que hizo saber que la empresa saltará sobre una oportunidad si esta se presenta antes.



Mientras que el ministro de Hacienda ha dicho que Ecopetrol planea aumentar la inversión, dijo que la compañía seguirá siendo disciplinada con su gasto. "No vamos a gastarlo solo porque lo tenemos", dijo.



A esto el ejecutivo agregó que Ecopetrol sigue siendo rentable incluso con los actuales precios bajos del petróleo y el gas.



Los nuevos proyectos se prueban contra un precio base de 45 dólares el barril de Brent, el punto de referencia global. El crudo Brent cayó a 47,20 dólares el miércoles después de que los datos del gobierno de Estados Unidos mostraron que las existencias de gasolina aumentaban debido a la débil demanda.



Ecopetrol ha sufrido varias suspensiones de operación este año en su oleoducto Caño Limón-Coveñas, como consecuencia de ataques de la guerrilla y, más recientemente, por el descubrimiento de válvulas ilegales que obligaron a la compañía a declarar un caso de fuerza mayor en algunos de sus embarques.



La empresa está actualmente reparando el oleoducto y esas interrupciones no han afectado la meta de producción de este año, según Bayon.



Con la refinería de Cartagena en fase de pruebas, la compañía no planea construir más refinerías o tuberías en el futuro cercano.