Con nuevo hotel, Marriott entra al segmento turístico

El aterrizaje de grandes cadenas hoteleras al país es la muestra de la relevancia que cobra el mercado nacional para esas compañías.



Ese es el caso del conglomerado empresarial centroamericano Grupo Poma, que trajo la marca Marriott a Colombia a través de una de sus empresas –Real Hotels and Resorts– y hace poco abrió su cuarto hotel en Medellín.



Según Fernando Poma, vicepresidente ejecutivo de Real Hotels and Resorts, Colombia es el único país con cuatro hoteles de dicha marca. “Sigue siendo un mercado muy importante para el Grupo Poma porque cuenta con 4 de los 21 hoteles, y el flujo de viajeros a este país hace que siga siendo de mucha importancia para nuestro conglomerado”, afirmó.



De hecho, mientras el país mostró un crecimiento de apenas el 1,8% en el PIB en el 2017, los hoteles de Marriott en Colombia registraron un incremento del 3% en sus ingresos. Para Poma, ese comportamiento se puede explicar por la gran participación del segmento corporativo, que es del 80%, y de su incursión en el turístico.



“Es importante resaltar que tenemos dos hoteles en Bogotá, donde la oferta turística no es igual de apetecida que en otros lugares en Colombia, y quizás con esta nueva apertura de Medellín el segmento turístico aumente un poco para nosotros, pero siempre el corporativo será nuestro negocio más importante”, señaló el directivo.



Comentó que, incluso, en el poco tiempo que lleva operando el establecimiento de Medellín, ha tenido una buena respuesta. “Estamos muy contentos con los resultados, una ciudad como Medellín necesitaba un hotel de esta categoría, y el mercado ha respondido de manera positiva. La infraestructura está 100% alienada a lo que es la cuidad: innovadora, cultural y un centro del moda de Colombia”, destacó Poma.



En cuanto a nuevas aperturas, Poma aseguró que siempre están explorando nuevas opciones, pero que, por ahora, no hay ningún proyecto que esté en marcha.



Sin embargo, Poma aseguró que “el desarrollo turístico seguirá creciendo, más marcas entrarán a Colombia, seguramente, por lo atractivo que sigue siendo el país y las grandes inversiones que se vienen haciendo en la ciudades más importantes”, puntualizó el vicepresidente.



SU POSTURA FRENTE A AIRBNB

Una de las grandes preocupaciones que tienen los hoteleros es la llegada de plataformas como Airbnb, que intermedian servicios de alojamiento.



Ante esa situación, Poma cree que ese es un negocio que apunta a unas necesidades distintas a las de su negocio principal. “Es cierto que representa otra manera de ofrecer el servicio de hospedaje, pero hasta el momento tenemos clientes muy diferentes”, explicó el directivo.



Asimismo, aseguró que hasta la fecha, no han tenido un gran impacto pero “es un competidor que no sale de nuestro radar”.