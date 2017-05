Conductores de Uber anuncian desconexión el 10 de junio en protesta por persecución de taxistas

Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche del próximo 10 de junio, los conductores de Uber se desconectarán de la plataforma, en forma de protesta para pedir más seguridad.



No se trata de un paro, ni habrá manifestaciones que obstaculicen la movilidad de los ciudadanos. Durante esta jornada de protesta, los conductores simplemente se desconectarán y se reunirán en la sede principal de la compañía en Colombia para pedirles más garantías para ejercer su trabajo sin temor a ser atacados y estigmatizados.



Alex Vargas, uno de los voceros de los conductores señaló, que aunque Uber es muy seguro para los clientes, no lo es para quienes prestan el servicio porque los taxistas los están atacando.



De acuerdo con Vargas, los taxistas han emprendido una persecución en su contra y denunció que se han registrado muchos casos de pasajeros que escopolaminan a los conductores, pero que aún así no pueden denunciar públicamente porque la Policía de Transito les inmoviliza los vehículos.



La invitación se está realizando a través de las redes sociales.



Además de la seguridad, los conductores de Uber tienen tres exigencias más para la plataforma: la primera, exigen un mecanismo de validación para las personas que vayan a cancelar en efectivo; la segunda, la eliminación de UberPool, ya que aseguran esta modalidad es poco rentable, y finalmente exigen cambios en las tarifas por tiempo y recorridos.



POSICIÓN DE UBER



"Uber es una alternativa de transporte segura y confiable para los usuarios, al tiempo que es una opción de ingresos flexible para las personas que lo necesitan. Nuestro objetivo es continuar evolucionando las medidas de seguridad de la plataforma en pro de los usuarios y de los conductores, que son finalmente quienes prestan el servicio", indicó la empresa tras la convocatoria de los conductores.



"Nuestro equipo internacional y colombiano trabajan diariamente para tener las rutinas y los protocolos necesarios para garantizar los estándares de seguridad y calidad de servicio que nos caracteriza. Trabajamos de la mano de los socios conductores para garantizar que tengan una experiencia confiable con Uber, por esto ponemos a disposición los Centro de Soporte para Socios Conductores, donde brindamos asistencia personalizadas a las personas que manejan con Uber".