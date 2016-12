La multinacional Ericsson lanzó su séptima edición del reporte anual de ConsumerLab TV & Media, que detalla el enorme y rápido cambio en el comportamiento del consumo hacia el videos y TV móviles.



El informe también muestra que ver video y TV bajo demanda ha aumentado considerablemente en los últimos siete años y que la búsqueda del contenido sigue siendo una gran frustración para los consumidores.



CAMBIO HACIA LO MÓVIL



En Colombia el promedio de consumo de TV y video anual en dispositivos móviles ha aumentado en más de 500 horas desde el 2012, de 13,3 horas semanales en 2012 a 23,6 horas en 2016.



Este aumento en el consumo móvil contrarresta con la disminución en la visualización en las pantallas fijas de 1,3 horas por semana. Dejando a Colombia con un tiempo total promedio de 46 horas de contenido de TV y Video visto semanalmente.



El tiempo semanal dedicado a ver TV y videos en dispositivos móviles ha aumentado cerca del 44 por ciento (2012-2016); mientras que en las pantallas fijas ha descendido en un 10 por ciento durante el mismo lapso de tiempo.

60 por ciento de los consumidores en Colombia están “muy interesados” en un plan de datos móvil que incluya transmisión de video sin restricciones.



¿ES DIFÍCIL ENCONTRAR CONTENIDOS?



El mayor problema, que resalta en el informe, es la poca satisfacción del consumidor al tratar de encontrar algo que ver. El 62 por ciento de los consumidores colombianos menciona que no pueden encontrar algo para ver en la TV lineal diariamente. Por otro lado, en Colombia, los consumidores dedican el 5 por ciento más tiempo al escoger lo que verán en los servicios VOD que en la TV lineal.



60 por ciento de los consumidores en Colombia menciona que está muy satisfecho con la búsqueda de contenido cuando se trata del servicio VOD, mientras que solo el 43 por ciento indica lo mismo por la TV lineal. Estos resultados sugieren que, aunque el proceso de búsqueda de VOD consume más tiempo que la visualización de TV lineal, los consumidores lo consideran menos frustrante, dado que implícitamente brinda la oportunidad de encontrar algo que realmente desean ver y cuando quieran verlo.



MÁS SERVICIOS BAJO DEMANDA



En Colombia los consumidores entre 16 y 34 años gastan 4 horas más a la semana viendo contenido generado por usuarios (UGC) que las personas mayores (35 a 69 años). Otros indicadores de esta creciente adopción y satisfacción con los servicios VOD incluyen:



· Los consumidores continúan adoptando el binge watching; el 62 por ciento mira dos o más episodios del mismo programa seguidos, al menos semanalmente, y casi un cuarto lo hace diariamente.



· Mientras que en promedio los hogares usan 1,3 servicios de TV lineal, usan 2,7 servicios de video bajo demanda.



· El 64 por ciento de los encuestados indica que ve YouTube diariamente en Colombia, un 25 por ciento de consumidores indica que ve YouTube por más de tres horas al día.



Diana Moya, Directora de Ericsson ConsumerLab Latinoamérica menciona: “Con base en nuestra investigación exhaustiva, podemos ver que los consumidores continuamente solicitan acceso inmediato al contenido de video y TV de alta calidad, mediante servicios y dispositivos. Para los consumidores en general, y los millennials en particular, tener la posibilidad de ver TV o Video en sus smartphones es lo principal. Los consumidores no solo desean la experiencia de transmisión de TV en redes sociales, también esperan la flexibilidad de una oferta de medios bajo demanda a la carta. La experiencia de hoy en día es multifacética y los consumidores desean crear su propio mundo con contenidos atractivos y personalizados”.