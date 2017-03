Este lunes, la Contraloría General de la Nación anunció un juicio fiscal por el valor de US$ 6.000 millones, lo que equivale a $17 billones de pesos. El ente de control indicó la existencia de hallazgos fiscales que demuestran sobrecostos en la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar.



El ente de control llamó a versión libre expresidentes de Ecopetrol y Reficar, miembros de juntas directivas de ambas empresas y contratistas.



La Contraloría encontró que por cada peso aportado por los accionistas de Reficar a capital, esta sociedad debe $7. Así mismo, por cada $100 representados en activos, Reficar debe $75.



La refinería entró en operación 27 meses después de lo pactado en el contrato, indicó la Contraloría.



El pasado 6 de diciembre la Contraloría había anunciado 36 graves hallazgos fiscales sobre este tema, los cuales sumaron 8,5 billones de pesos, aproximadamente 2.819 millones de dólares (con TRM de $ 3.015). Con el 70 % de esa cantidad se hubiera evitado la reforma tributaria.



En esa auditoria se seleccionaron 117 subcontratos, entre el 28 de enero y el 30 de septiembre, los cuales suman US$2.879 millones de hallazgos fiscales. De los cuales US$943 millones (32%) fueron posibles irregularidades en contratación.



Estas son las personas llamadas por la Contraloría por los sobrecostos en la Refinería de Cartagena



Funcionarios de la refinería de Cartagena s.a. - Reficar

Orlando Cabrales Martínez.

Reyes Reinoso Yanes

Felipe Castilla.

Magda Manosalva.

Carlos Eduardo Bustillo Lacayo

Andrés Virgilio Riera Burelli.

César Luis Barco García.



Miembros de la junta directiva de Reficar

Javier Gutiérrez

Pedro Rosales

Diana Calixto

Gloria Inés Cortes

Hernán Martínez

Hernando José Gómez

Henry Medina

Natalia Gutiérrez

Uriel Salazar

Hernando Zerda

Astrid Martinez

Carlos Gustavo Arrieta

Carlos Eraso



Contratistas:



Chicago Bridge & Iron Company N.V. – Cb&I N.V. dirigida por Philip K. Asherman.

CBI Chicago Bridge & Iron (cb&i) Americas ltd. domiciliado en 6001 Rogerdale Road. Houston Texas 77072-1656 (Usa).

Cb&I Uk Limited.

CBI colombiana s.a. cuyo representante legal es Orlando Gomes Rui y suplente Jaime Eduardo Trujillo Caicedo.

Foster Wheeler Usa Corporation. representada por Christian I. Brown.

Process Consultants inc. representada por Jean-Paul Archambault.



Miembros de la junta directiva de Ecopetrol s.a.

Hernando José Gómez.

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Carlos Rodado Noriega

Fabio Echeverry correa.

Federico Rengifo Vélez.

Joaquín Moreno Uribe.

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Ana Fernanda Maighuasca.

Mauricio Santamaría Salamanca.

Amilkar Acosta Medina.

Roberto Steiner Sampedro.

Jorge Pinzon Sánchez.

Luis Carlos Villegas.

Tomás González Estrada.

Luis Fernando Ramírez A.

Gonzalo Restrepo l.

Horacio Ferreira r.

Henry Medina González



