Stephan Ramírez, gerente de Marca Senior de Coors Light, una de las dos cervezas que Central Cervecera de Colombia tiene en el mercado nacional explica las razones por las cuales la marca decidió apostarle al baloncesto en Colombia a través de la NBA, la liga estadounidense de este deporte y que es reconocida como la mejor del mundo.



¿Por qué Coors Light decide patrocinar deportes que no son tradicionales en Colombia?



Vemos una inmensa oportunidad para darle impulso a deportes que tienen un alto potencial de crecimiento en el país. La NBA (liga profesional de baloncesto en Estados Unidos) es sin duda la mejor liga de baloncesto del mundo y hemos visto cómo se han enfocado en crecer el deporte en América Latina y el Caribe con diversas iniciativas como los eventos 3X hasta las fiestas alrededor de los juegos de All-Star y de las finales. De hecho, 33 juegos de la NBA se han jugado en la América Latina y el Caribe desde 1991, y en esta temporada, habrá dos partidos de la temporada regular de la NBA en México en enero de 2017.



Ese espíritu emprendedor, el apoyo a la comunidad y lo global de la marca fue lo que nos demostró que Coors Light y la NBA se complementan muy bien. Además, el consumidor de Coors Light tiene mucho en común con el fan de la NBA: son personas jóvenes, divertidas, enérgicas, que no sólo disfrutan enormemente un buen deporte, pero también de una excelente cerveza.



Definitivamente desde Coors Light estamos convencidos del talento que hay en Colombia -no solo en los deportes-, y estamos decididos a apoyarlo y promoverlo. Vemos un inmenso potencial en deportes, y eso es algo en lo que estamos decididos a invertir.



¿Cuáles fueron los términos de la negociación con la NBA? ¿Qué ganan las partes?



Llegamos a un acuerdo de asociación con la NBA para que Coors Light sea la cerveza oficial de la NBA en 37 mercados de América Latina y el Caribe.



A través de esta alianza, Coors Light ofrecerá a los fanáticos del baloncesto experiencias únicas que incluyen algunos de los momentos más emocionantes de la temporada de la NBA, como el partido All-Star y las finales, así como activaciones personalizadas. Es una apuesta refrescante con una marca que está muy bien posicionada en Estados Unidos y que ha arrojado importantes resultados en Colombia



¿Tienen planes para patrocinar otras actividades deportivas en Colombia?



No descartamos apoyar otros deportes en Colombia. Sabemos del inmenso potencial que hay en este país y queremos apoyarlo, no por nada los atletas colombianos consiguieron ocho medallas (tres de oro) en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estas gestas no solo dejan en alto el nombre del país, sino que además genera bienestar para los deportistas y sus comunidades que ven en las actividades físicas una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Hay que crear un círculo virtuoso y desde Central Cervecera de Colombia queremos participar para que se haga realidad.



¿Tienen en sus planes patrocinar otro tipo de espectáculos en el país?



Por el momento estamos centrando nuestra atención en apoyar el deporte, pero no descartamos patrocinar otras actividades emparentadas con el arte, el entretenimiento y la cultura.



¿Qué tan lejos ven la posibilidad de celebrar un partido en la NBA en Colombia?



Es un deseo que tenemos. La NBA desde hace cerca de 25 años realiza partidos en México y en esta temporada hará por primera vez dos partidos consecutivos en el país azteca. Esto demuestra que la NBA tiene interés en ampliar sus fronteras y llegar a más mercados. La alianza que forjamos con ellos seguramente permitirá explorar esa posibilidad de traer un partido de la NBA a Colombia, sin duda no será una tarea fácil, pero al menos la puerta ya está abierta.