Cosechas ya vende 1,8 millones de batidos al mes

Cosechas vende al año aproximadamente 21,6 millones de batidos en el país, casi como si la mitad de la población nacional tomara una de estas bebidas. En diálogo con Portafolio, León David Echandía, gerente General de la franquicia para Colombia, aseguró que actualmente hay 610 puntos a nivel local y esperan cerrar 2017 con 640.



Asimismo, Echandía confirmó que se encuentran en una etapa preliminar del lanzamiento del concepto de Cosechas Junior y la llegada al portafolio de productos de los wraps, que se suman a los batidos, granizados, barras de cereal, jugos naturales, smoothies (granizado de frutas y hortalizas), galletas granolas y frutos secos.



¿Cómo le fue en términos de ingresos a Cosechas durante el primer semestre del año?



Aunque se nota en el ambiente empresarial un desánimo colectivo, por temas como la reforma tributaria y los reiterados paros, el factor más incidente para la empresa es el climático, dado que el primer semestre del año fue en general lluvioso. Esto nos ha afectado, no obstante, hemos seguido creciendo y mejorando procesos internos que nos permitan ser cada vez más competitivos y poder ofrecerles a nuestros clientes productos de excelente calidad y variedad.



¿Con cuánto esperan cerrar el año? ¿Van a crecer frente a lo realizado en 2016?



Esperamos cerrar el año con un incremento en ventas del orden del 32%, frente al ejercicio inmediatamente anterior.



¿Cuántos puntos tienen actualmente y cuál es la meta para finalizar 2017?



En la actualidad contamos con 610 puntos de venta y esperamos cerrar el año con 640.



¿Cuánto cuesta montar una franquicia de Cosechas y cómo funciona el esquema de costos?



El costo puede oscilar entre $70 millones y $85 millones aproximadamente; este tiene dos componentes: un intangible o derecho a utilizar la marca, el cual se negocia con un franqueado zonal, pues desde su comienzo la empresa les cedió a algunas compañías esta función, con el fin de incentivar los crecimientos regionales. El otro componente del costo corresponde al montaje de la tienda, que lo realiza integralmente la franquicia y se entrega lista para operar. La totalidad de nuestros puntos de venta opera bajo la modalidad de franquicia, al día de hoy contamos con alrededor de 400 franquiciados, ya que varios de ellos tienen mas de una tienda.



¿Cuántos batidos saludables venden por día o por mes?



El número de batidos al mes es del orden de 1.800.000, según nuestros cálculos.



¿En qué ciudades tienen presencia y a cuáles llegarán próximamente?



Nuestra presencia es en buena parte del territorio nacional, destacándose por supuesto las ciudades principales con un mayor numero de tiendas, es así como en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tenemos aproximadamente el 70% de la operación del negocio.



¿Tienen alguna relación comercial con los otros países donde opera también Cosechas?



Nosotros somos una empresa 100% Colombiana y operamos exclusivamente en nuestro territorio, fuera de Colombia no tenemos injerencia alguna en la operación de Cosechas.



¿En qué nuevos lanzamientos de productos están trabajando?



Tenemos 32 referencias de productos y la idea es sacar una nueva semestralmente. Actualmente estamos trabajando el concepto de Cosechas Junior, el cual se enfoca en un público entre los 5 y 14 años. Lo estamos desarrollando para tener combos que vengan con juguetes o un elemento lúdico. Vamos a seguir luego con desarrollos 3D, juegos a partir de personajes e historietas.



¿Eso quiere decir que se van a enfocar solamente en el público infantil?



No, el mensaje es que Cosechas es incluyente y diría que es para todas las edades y todos los estratos. Claro está que hay tendencias como que los niños prefieren los batidos premium y helado; las mujeres, los batidos verdes y los deportistas, los refrescantes.



¿Van a ampliar el portafolio de productos?



En este momento estamos ampliándolo con el lanzamiento de los wraps. Tenemos un piloto de 30 puntos a nivel nacional con este producto. En septiembre haremos el lanzamiento en las cuatro ciudades principales del país y esperamos que el próximo año esté en todos nuestros puntos.



¿Algunos de sus productos podrían llegar a comercializarse en grandes superficies?



Aún no hemos contemplado esa posibilidad.



Andrés Quintero

felveg@eltiempo.com