Cosméticos Bardot ahora quiere exportar a México, Chile y Paraguay

Cosméticos Bardot, una empresa con 57 años en el mercado, quiere ampliar este año sus negocios de exportación.



Camilo Ángel, gerente general de la compañía, dice que todo está listo para que en el segundo semestre pueda abrirle paso a sus productos en México, Chile y Paraguay. De esta manera cumplirá el objetivo de sumar ocho mercados de exportación.

La firma bogotana, que hoy esta en manos del fondo de inversión Teka, se propone vender este año $24.000 millones.



Lea: (Bardot, cinco décadas de maquillaje).



¿Cómo les ha ido?



Nosotros tenemos una compañía muy linda que se llama Cosméticos Bardot, que tiene 57 años de fundada. Básicamente lo que produce son esmaltes, en total 180 referencias, además de maquillajes de cubrimiento, cremoso; iluminadores, rubores, polvos compactos y polvos de arroz.



También fuimos los primeros en presentar labiales mates al mercado y estamos trabajando muy duro para exportar.



Lea: (Estas son las firmas de cosméticos y aseo que lideran el mercado).



¿A dónde exportan?



Actualmente, exportamos a cinco países de América Latina: Perú,Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Panamá.



¿Tienen el objetivo de ir a otros mercados?



La idea de este año es entrar a Chile, México y Paraguay, inicialmente.

Nos está yendo bastante bien en un negocio muy competido, pero tenemos un producto con una buena relación precio/beneficio, en el que la calidad es extraordinaria.



Lea: (Apuesta local por los cosméticos sostenibles).



¿Dónde producen?



Tenemos una planta en Bogotá, en la zona industrial de Ricaurte. Ahí está desde que se fundó la compañía.



¿Para cumplir con la meta de exportar más, es necesario fortalecer esa planta?



Inicialmente, este año no, pero sí en el 2018 tendremos que expandir nuestra planta. El crecimiento no implicar la ampliación de la parte física, sino la adopción de mayor tecnología para producir labiales, polvos compactos y esmaltes. Se trata, de alguna manera, de automatizar más los procesos que tenemos.



¿Cuál puede ser la inversión en esa ampliación?



Eso puede costar aproximadamente medio millón de dólares.



¿La idea es exportar cuando estén listas estas adecuaciones?



No. La intención es empezar a exportar en el segundo semestre de este año. Nosotros ya tenemos los contactos, pero lo que pasa es que eso tiene un licenciamiento y una serie de permisos que se deben cumplir en cada mercado. Cada país tiene una especie de Invima que debe autorizar que esos productos se puedan vender, porque tocan las pieles de las personas.



La demora en este momento es el tramite y el cumplimiento de las respectivas regulaciones con las autoridades sanitarias.



¿Cosméticos Bardot es una empresa familiar?



Fue una empresa familiar y hace cerca de tres años la compró un fondo de capital privado llamado Teka.



¿Teka tiene otras inversiones en Colombia?



Sí. Es el mismo grupo que tiene inversiones en Americana de Colchones.



¿Qué ha implicado la participación de ese fondo en la compañía?



Le ha inyectado capital y, sobre todo, tecnología a Cosméticos Bardot. Una de las cosas principales que se hicieron es que se automatizaron procesos relacionados con la producción de labiales y esmaltes.



¿Cuánto facturaron en el 2016?



Llegamos a $19.000 millones, lo que representó un aumento del 5% frente al 2015.



¿Y cuál es la meta para este año?



Nos hemos fijado como objetivo llegar a los $24.000 millones.



¿De las ventas totales, cuánto corresponde a exportaciones?



Son cerca del 15%. El resto se vende de punta a punta en todos los departamentos de Colombia y en la gran mayoría de cabeceras municipales del país se consiguen productos de Bardot. Por ejemplo, en Leticia, La Guajira, Maicao y en el departamento de Choco hay productos nuestros. Nosotros tenemos distribución a través de grandes superficies y también a través de mayoristas.



¿Cómo se han fortalecido en materia de distribución?



La distribución la hemos fortalecido en los últimos años, pero el 2017 es el periodo en el que más hemos hecho esfuerzos en ese frente. Este año esperamos llegar más a rincones de Colombia.



¿COMO ESTÁ LA MARCA EN EL MERCADO?



Nosotros estamos a la misma altura de marcas como Vogue. El perfil de nuestra consumidora es de clase media, con sensibilidad al producto y a la marca. Nuestro fuerte son los esmaltes y los labiales, y estamos a la par con las demás.



Tenemos un portafolio grande y variado, con la ventaja de que no dependemos de un solo producto. Nuestra idea es tener una oferta distinta.



Acabamos de lanzar unos lápices delineadores para ojos y para labios, estamos trabajando en mejorar nuestro esmalte, básicamente a través del concepto ‘5 free’, que se refiere a que no tiene pruebas de laboratorio en animales, es de secado rápido, de larga duración, y no posee químicos que afecten el cuerpo.



La idea es avanzar con el fin de sumarnos a la tendencia de ofrecer productos libres de toxinas, amigables con las consumidoras y que sean ‘verdes’. Estamos un paso adelante de la competencia.



congom@portafolio.co