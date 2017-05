‘Crecen las economías y aumentan los activos a proteger’

Con 20 años de trayectoria en la multinacional de la seguridad G4S, el ejecutivo Mauricio Gutiérrez asume como nuevo country manager de G4S en Colombia.



Dice que las condiciones y el entorno de prestación del servicio ha cambiado y destaca que el crecimiento y fortalecimiento del país es fundamental para la compañía porque en esa medida se incrementan los bienes a proteger.



¿Qué es G4S hoy?



Somos el grupo de seguridad más grande en el mundo, con más de 100 años de historia. En Colombia llevamos más de 50 años que celebramos el año pasado.



¿Cuáles son sus áreas de negocios?



Tenemos identificados tres negocios. Hacemos la operación del transporte de valores y todo lo que son los servicios de efectivo. Además, tenemos la parte de integración de circuitos cerrados de televisión, control de acceso, control de cámaras y cerramiento perimetral. Adicionalmente, hacemos todo el tema de instalación, monitoreo y mantenimiento de alarmas.



Y el tercer negocio es el de prestación de servicios de seguridad física. En esto, tenemos una línea muy grande de guardas entrenados.



También contamos con una línea muy importante de consultoría porque entendemos que nuestra misión, más que suministrar personal, tiene que ver con entender hasta dónde los clientes necesitan unos esquemas de protección, qué valores vamos a proteger y de qué forma lo vamos a hacer.



¿Cómo va el negocio?



Venimos creciendo de manera sostenida y diría que del 9 por ciento en los últimos 10 años.



¿Es viable crecer sobre 9%?



Es lo que esperamos todos. El reto está muy cercano al 9 por ciento y esperamos poderlo cumplir. El primer trimestre ha sido relativamente bueno, menos bueno que otros trimestres de años anteriores, pero estamos cumpliendo la meta. No es menor la situación económica del país, hay unos nubarrones frente a un crecimiento proyectado, que no va a ser más del 3%, de manera que crecer 9% es una meta ambiciosa.



¿Cuánto facturan?



Alrededor de $340.000 millones al año, entre todos los negocios.

De esa facturación, el 65% está representado en seguridad física, un poco más del 20% en el transporte de valores y el resto, como 12% a 15 %, en el servicio electrónico. En rentabilidad, los negocios cambian y probablemente los otros empiezan a tener una importancia mayor.



¿Qué significa Colombia para la compañía?



Es el mercado más importante de la región. Tenemos el portafolio más amplio y ofrecemos la mayor gama de servicios. Eso, sin contar a Brasil que factura más que nosotros. Seguramente, en márgenes de rentabilidad son mejores los nuestros que los de la gran mayoría de los países de la región.



¿Han cambiado las necesidades de seguridad, tras hechos como el acuerdo de paz?



En realidad el mercado y el país, claramente, han cambiado. Primero, podemos acompañar operaciones en lugares un poco más remotos, en donde no había tanta posibilidad de procesos industriales.



Crecimos mucho con la industria petrolera. Hace unos años el tema del terrorismo y de las condiciones en las que se aseguraba la carga eran distintas a las que hoy vivimos. Así como hay oportunidades de crecer en nuevas zonas, hay cierto nivel de violencia y de amenaza urbana distinta, que antes no se veía y que nos obliga a tener unos esquemas de protección y unos niveles de seguridad diferentes.



¿Esa percepción de más inseguridad en las zonas urbanas se siente en la demanda de los servicios?



En términos generales diría que sí. Los servicios de seguridad han venido creciendo en el país sostenidamente desde hace muchos años. En la medida en que crecen las economías crece la cantidad de activos a proteger. Entonces tenemos que hacerlo de manera más eficiente.



Sí vemos más crecimiento en esa demanda, pero debemos tener algo muy claro: no somos una fuerza de choque sino una fuerza preventiva lo más eficiente posible, con una mezcla de personas, procedimientos y tecnología.



Además, mucho más del 60% de los siniestros ocurre más por fraudes internos que por externos. Luchamos con nuestros clientes para prevenir ese tipo de pérdidas. Y la mayoría de crímenes se presentan más por personal interno que por el externo. Por eso, también hay oportunidades.



¿Cómo son los presupuestos de las empresas, en el rubro de seguridad?



Creo que el mercado madura enormemente. Las grandes superficies, los centros comerciales tienen la seguridad como prioridad y lo mismo pasa con el sector residencial. Hay una evolución muy grande para entender cuál es la mejor forma de comprar y el mercado nos está retando para ofrecer mejores servicios, a un costo más apretado, y ahí entramos en un mundo de, literal, oferta y demanda.