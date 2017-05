‘Creemos que la confianza del consumidor va a volver’

Con la misión de consolidar el portafolio de marcas, Louis Balat, gerente general de Coca-Cola Company para la región Andina, anuncia una estrategia de lanzamientos para los meses que vienen.



El primer paso lo da con la renovación de Fanta, que cambia su receta y su imagen.

Balat es optimista sobre el mercado colombiano y confía que el consumo se dinamice en el país luego de un primer trimestre complejo.



¿Cuál es su posición en Colombia?



Tengo 20 años en el sistema y desde hace unos meses estoy acá. En mi responsabilidad están también Ecuador y Venezuela, zona identificada como la región Andina.

Específicamente, hablando de Colombia, uno de los retos que tengo es consolidar el portafolio de marcas. Creemos en el país, porque tiene mucho potencial para dar en el negocio de las bebidas.



¿Cómo cumplir el reto?



Una manera de consolidar nuestro portafolio es entender muy bien las necesidades de nuestros consumidores y ofrecer mayores opciones.



Ahora, Fanta obedece a ese proyecto de innovaciones y soluciones que estamos incorporando. Lo vamos a seguir haciendo con el resto.



Esta es una propuesta muy innovadora, dentro del segmento de gaseosas, porque es diferenciadora dentro de lo que hay.



¿Cuáles son los cambios?



Primero, tiene un porcentaje de jugo natural y no contiene azúcar añadida, solamente el que viene de la fruta. Eso le da un perfil organoléptico completamente distinto. Confiamos en que le guste mucho al consumidor.



¿Colombia es sede del lanzamiento global?



Sí. Estamos orgullosos de que la corporación haya elegido al país para dar inicio al lanzamiento del producto a nivel mundial. Colombia es uno de los 20 mercados ‘top’ en el mundo.



Así que lo que podamos hacer con Fanta acá, tiene repercusión en la compañía. A partir de hoy, la bebida estará en todos los establecimientos con empaques muy diversificados (desde personales hasta familiares). Los sabores serán naranja, manzana y uva, con la misma configuración.



¿Cómo ve el mercado colombiano a la luz de un primer trimestre que no fue fácil para la compañía?



Sin duda, el primer trimestre no ha sido tan sencillo. Ha sido un poco complicado en restricción de consumo, pero sabemos que eso sucede normalmente en todas las economías del mundo. Siempre tienen ciclos.



Creemos en que la confianza del consumidor va a volver en Colombia y eso se tiene que traducir en consumo. Vamos a tener unos buenos próximos meses que nos ayuden a compensar lo del primer trimestre.



Confiamos en Colombia y creemos que tiene las condiciones macroeconómicas para que siga siendo uno de los mercados claves de Latinoamérica. Sin duda, si actuamos con rapidez y seguimos innovando en el portafolio, podemos hacerle frente a esas necesidades que el consumidor está demandando.



¿Vendrán más lanzamientos?



Fanta es el primer paso y vienen muchos más lanzamientos con las otras marcas porque el mercado lo exige y esa es nuestra razón de ser.



¿Es posible que Coca-Cola entre a la categoría de leche en Colombia?



Para nosotros siempre será interesante vivir en el negocio de bebidas. Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades que existan en todos los mercados donde operamos. Dependerá mucho de las oportunidades que se presenten, pero hoy estamos enfocados en nuestro portafolio ‘core’ que es el de las gaseosas. Por eso consolidarse es importante antes que diversificar.



¿Cómo están frente al uso del azúcar en sus bebidas?



Hay consumidores que lo necesitan y otros que no. Tenemos que ser muy inteligentes para satisfacer todos los estilos de vida.



¿Cómo se ha acomodado el segmento de gaseosas frente a jugos y aguas?



Ha sido interesante ver que las gaseosas siguen generando crecimiento, como el resto de las bebidas no carbonatadas que traían un aumento acelerado. Estoy convencido que innovaciones como la de Fanta van a aportar a ese dinamismo.



¿Qué inversiones tiene previstas?



En los últimos cinco años el sistema que incluye a Coca-Cola Femsa ha invertido US$ 800 millones. Eso demuestra, sin duda, la apuesta que hacemos al país. Es algo que no se va a detener y confiamos en que a medida que pase el tiempo, recuperemos los niveles de crecimiento a los cuales Colombia nos tiene acostumbrados.



