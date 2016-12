A $4,2 billones (US$ 1.397 millones/1.259 millones de euros) asciende la deuda por el no pago de las facturas por parte de los usuarios del servicio de energía a la empresa de distribución eléctrica Electricaribe.



El saldo rojo de la obligación lo dio a conocer este miércoles el grupo español Gas Natural Fenosa, dueño de Electricaribe, en la presentación de los resultados del tercer trimestre del año en la sede de la organización, en Barcelona (España).



En la rendición de cuentas, el conglomerado aclaró además que del total de la deuda por el impago de las facturas tiene aprovisionado el 83% del importe, para el caso de que no se recupere el total de la cartera.



“Ante la deuda por el impago de facturas solicitamos al Gobierno de Colombia seguridad jurídica y un marco regulatorio estable para que Electricaribe sea viable, ya que sin ese requisito la compañía no cuadra”, señaló Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural.



Ambas partes han estado dialogando para buscar una salida al problema. “Confiamos seriamente en que estas conversaciones lleguen a buen puerto y podamos continuar nuestras actividades en una zona que presenta importantes tasas de crecimiento y aumento de demanda, que sin duda con una regulación razonable deberían permitir dar la vuelta a este negocio”, añadió Villaseca.



Gas Natural Fenosa también advirtió que, como consecuencia de la mora en el pago de facturas por los usuarios, sumada al fraude, se registran hasta septiembre pérdidas por $81.526 millones (24 millones de euros (/US$26,5 millones), frente a los $47.557 millones (14 millones de euros/US$15,5 millones) en el mismo período del 2015.



“Las tensiones de liquidez provocadas por la morosidad y los enganches (conexiones) ilegales hacen que esta filial no tenga actualmente caja y haya incurrido en estas pérdidas, más en los últimos nueve meses”, recalcó el consejero.



Ante la crítica situación financiera que padece Electricaribe, Gas Natural Fenosa invocó en julio pasado el acuerdo de inversiones que tienen España y Colombia para activar el comienzo de negociaciones en busca de una salida negociada a la crisis.



“En las conversaciones con el Gobierno de Colombia se busca crear una seguridad normativa razonable que permita que la morosidad y el fraude se repriman también a niveles razonables, de forma que ello facilite hacer las inversiones necesarias en la zona para mejorar el servicio de energía”, enfatizó Villaseca.



En el citado informe financiero, Gas Natural Fenosa registra que Colombia le aportó a su negocio de distribución de energía 191 millones de euros ($648.814 millones/US$ 211,939 millones).



En octubre, el grupo español reclamaba a Colombia 1.000 millones de euros ($3,4 billones/US$1.108 millones) de deuda acumulada.