Mientras la hinchada del América de Cali sigue celebrando su regreso a la primera división del fútbol profesional colombiano, tras cinco años de estadía en la B, los directivos del club trabajan desde ya en cómo potencializar el proyecto deportivo de cara al torneo del próximo año.



Julián Vásquez, gerente del América, es consciente de que el año que viene el club tiene la obligación, no sólo de mantenerse en la A, sino de estar entre los mejores equipos del país, eso sí, sin extralimitarse en gastos.



Según él, para lograr su propósito, las directivas del club trabajan en mantener un equilibrio y ser responsable con el dinero que ingrese a sus arcas.



Con su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, los patrocinadores aumentarán en más del doble su cuota anual. Además, por derechos de televisión, la Dimayor le entregará una porción más grande de la que venía recibiendo cuando estaba en la B.



Cifras extraoficiales indican que el América recibía por derechos de televisión $3.400 millones y que con su ascenso recibirá ahora $3.800 millones.



Así mismo, su taquilla mejorará debido a que subirán los precios de la boletería y habrán partidos mucho más atractivos que harán que su hinchada vuelva al estadio.



Se estima que sus ingresos por boletería aumentarían en casi un 100 por ciento, debido al volumen y precios de la boletería. El pasado domingo, se recaudó en taquilla más de 1.500 millones de pesos.



América es patrocinado por empresas como Coordinadora, La Alquería, Pepsi, Super Inter, Cine Colombia, Café Bemoka, la Alcaldía de Cali, AKT y Adidas, que es la encargada de la fabricación de la indumentaria de los 'Diablos rojos'.



El año pasado, la Superintendencia de Sociedades destacó el buen trabajo del proceso de recuperación del equipo tras su salida de la lista Clinton. Sin embargo, al cierre de 2015 presentaba pérdidas en sus reportes financieros.



Sus ingresos operaciones descendieron de $14.253 millones, en 2014, a $6.470 millones, en 2015.



“América ha tenido pérdidas, pero se destaca el esfuerzo que ha hecho y la forma como ha avanzado en su proceso de recuperación; salió de la Lista Clinton, inició un proceso de reorganización de manera exitosa, hizo un acuerdo con sus acreedores y tuvo una importante capitalización, lo que habla de su esfuerzo para mantenerse vigente”, dijo el superintendente Francisco Reyes Villamizar.



Portafolio.co habló con el gerente del club, Julián Vásquez, sobre el futuro del equipo y los retos administrativos que llegan tras su regreso a la A.



¿Qué retos tiene el equipo en lo deportivo, administrativo y gerencial, tras su ascenso a la primera división?



Nuestro mayor reto está en lo deportivo. América no puede conformarse solo con llegar a la A, sino que el equipo debe estar siempre en los primeros lugares del fútbol profesional colombiano y para eso debe haber un gran esfuerzo desde el área administrativa.



En ese aspecto es muy importante mantener el equilibrio, que no vayamos a tener pérdidas económicas y financieras.



Afortunadamente, los patrocinadores nos van a dar un poco más del doble de lo que veníamos recibiendo en la B y con todo eso debemos conformar una nómina buena pero responsable para que los costos no sean muy altos y podamos mantener ese equilibrio del que hablamos.



América salió de la lista Clinton durante su estadía en la B. Ahora, de regreso en la A y fuera de esa lista, ¿veremos a un América de Cali diferente al que descendió hace cinco años?



La salida de la lista Clinton fue una labor de Oreste Sangiovanni, quien realizó una tarea muy importante, porque era muy difícil conseguir patrocinadores mientras estuviera en la lista.



Por fortuna y gracias al trabajo de Sangiovanni se consiguieron patrocinadores importantes como Adidas, Superinter y Cine Colombia, empresas que se vincularon a este proyecto deportivo serio.



Desde hace un buen tiempo América cambió, logró su punto de equilibrio y vamos a seguir demostrándolo con logros futbolísticos y empresariales.



¿Los patrocinadores seguirán?



Si. Por su puesto. En los contratos hay una cláusula para seguir en la A. Ellos permanecerían con nosotros un año más y aumentarán el patrocinio.



¿Ya hay acercamiento con otros patrocinadores?



Estamos en eso. Hay un grupo de personas en la búsqueda de más empresas que se quieran vincular a este proyecto deportivo y han hecho una labor importante en ese sentido. Lo daremos a conocer cuando se hagan alianzas oficiales.



¿Qué dice usted sobre las críticas de muchas personas que aseguraron que económicamente era más rentable para el América continuar en la B que ascender?



Esa era una afirmación ilógica, ilógica por que la Dimayor da más dinero a los equipos que están en la A, además los patrocinadores también aumentan su cuota anual en la primera división.



Fuera de eso, en cuanto a las taquillas, también se aumentará el valor de la boletería y además su volumen porque hay partidos mucho más atractivos en la A que en la B, así que desde ningún punto de vista era mejor.



