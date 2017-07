Cuatro errores que pueden poner en riesgo su negocio

Administrar un negocio no es tarea fácil y muchos son los errores que un emprendedor puede cometer durante el proceso de desarrollo de su primera empresa.



Según el último reporte de Confecámaras, la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos en Colombia es de 29,7%, un indicador preocupante que invita a analizar los posibles factores que están impidiendo el sostenimiento de las empresas colombianas.



Por ello y ante este panorama, Alegra.com, compañía de software en la nube que brinda atención y colaboración a las pymes para administrar su negocio, da a conocer los errores más comunes de los pequeños negocios y que ponen en riesgo su supervivencia, para que usted, si está en ese proceso, los tenga en cuenta:



1. No tener la información organizada:



Si no organiza la información de su negocio no podrá tomar decisiones a tiempo. Este error es uno de los principales problemas de las pequeñas empresas y puede determinar la vida de un negocio. Muchos dueños se dan cuenta que su emprendimiento no es rentable, que su flujo de caja no les permitirá cumplir con sus obligaciones, que un nuevo producto no es exitoso o que el mejor cliente cada mes compra menos, cuando es demasiado tarde.



2. Resistirse a usar tecnología:



La mayoría de los empresarios todavía son muy reacios y lentos con la adopción de nuevas herramientas tecnológicas, pues creen que usar tecnología es complicado o que les quitará más tiempo. Sin embargo, no se dan cuenta que el principal objetivo de estas es facilitar las tareas diarias, automatizando procesos y haciendo la administración del negocio más eficiente.



3. No llevar un control financiero:



Muchos empresarios fracasan por no tener claridad sobre el flujo de ingresos de su negocio. No sirve de mucho vender en cantidades si el recaudo del dinero no es proporcional. Para esto, es clave hacer reportes financieros de manera regular y tener un control de ingresos diarios que permita analizar el comportamiento de los productos, gastos, inventarios e identificar las acciones que efectivizaron las ventas.



4. Desconocer a sus clientes:



Toda empresa sin importar su tamaño debe conocer el perfil de los clientes que mantienen cierta fidelidad con su negocio. Para esto, es una prioridad contar con una base de datos sólida de clientes, donde se lleve un control de su comportamiento frente a nuestros productos, frecuencia de compra, intereses, motivaciones y todos los datos que consideremos relevantes para analizar y plantear estrategias de venta.