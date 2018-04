Cuatro tecnologías nuevas para reinventar los negocios

La digitalización empresarial avanza a pasos agigantados y no da tregua. Hoy son cuatro las tecnologías que transforman los negocios: el internet de las cosas (IoT), realidad virtual y aumentada (RV/RA), machine learning y blockchain. Todas apuntan a reformar la interacción de sistemas financieros, modelos de salud, planeación de ciudades, hábitos de consumo, entre otras actividades. Son parte del ADN de la Revolución Industrial 4.0.



De acuerdo con el estudio Digital disruption: The growth multiplier, de Oxford Economics y la firma Accenture Strategy, hoy la economía digital representa el 22,5 % del total de la economía global y para 2020 generará 2 billones de dólares adicionales para la producción económica mundial. Esta visión del futuro muestra que hay un reto importante sobre entender, reconocer y aprovechar esta dinámica para el entorno empresarial.



Diferentes gigantes informáticos, como la desarrolladora de software y aplicaciones corporativas SAP, la abanderada del código abierto empresarial Red Hat, y otros líderes que han moldeado el presente digital como Google, Apple y Microsoft, concuerdan en la relevancia de estas tecnologías para transformar los negocios.



EL POTENCIAL DE IOT



Aunque lleva ya varios años en el radar, el Internet de las cosas (IoT) hasta ahora muestra su potencial. En la memoria quedan los relojes inteligentes, los Smart TV, las neveras que hacen mercado, entre otras invenciones producto de esta solución. Pero en el entorno corporativo, esta tecnología apenas está transformando los negocios.



Vehículos autónomos y casas inteligentes son dos de las tendencias con mayor fuerza que reflejan la revolución en grande del IoT. Pero las oportunidades aparecen con la innovación. O que lo digan los jugadores del mercado de drones.



Los modelos actuales combinan mayor eficiencia energética, software más inteligente y una amplia gama de sensores para aumentar la capacidad humana en una variedad de industrias comerciales.



Un caso concreto: en Ruanda, la compañía de entregas comerciales con drones Zipline lleva sangre, vacunas y suministros médicos a hospitales de zonas rurales de ese país. Más rápido, más seguro que el transporte tradicional. Los drones, gracias al IoT, son los ‘carteros del futuro’. En la actualidad hay alrededor de 18.000 millones de dispositivos englobados dentro del Internet de las Cosas, y según SAP, para 2020 se espera que esa cifra alcance los 50.000 millones.



Sumado a esto, de acuerdo con el último reporte de IDC FutureScape llamado Worldwide IT Industry 2018 Predictions, a partir de este año, daremos pasos gigantescos para incorporar la inteligencia casi instantánea en ciudades, organizaciones, hogares y vehículos mejorados con IoT.



Con la disminución en los costos de la potencia de procesamiento y un nodo conectado que pronto podría llegar a los cero dólares, pronto tendremos 100 mil millones de dispositivos conectados, y luego un billón.



MACHINE LEARNING



La conectividad entre dispositivos, personas y empresas ha promovido la evolución de las tecnologías, a tal punto que permite que máquinas o dispositivos por medio de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje avanzado creen sistemas que logren comprender, aprender, predecir y adaptarse de forma autónoma a trabajos en las organizaciones. A esto se le llama machine learning (ML).



La líder del código abierto corporativo Red Hat indica que esta tecnología se consolidará como una herramienta para las empresas que buscan obtener el mayor valor comercial y tomar una ventaja competitiva de sus datos actuales, frente a los demás jugadores del mercado.



Además de que dichos procesos harán más popular el mercado de datos en las organizaciones para manejar, interpretar y consolidar un mayor volumen de los mismos. Ejemplo de esto son compañías como Facebook y Merck, quienes ya han implementado ML e IA para adaptarlas a sus requerimientos inmediatos.



En el caso Facebook, la utiliza para armar redes neuronales en la búsqueda y organización de fotografías; también para traducir alrededor de 2.000 millones de mensajes de usuarios por día en más de 40 idiomas y lograr que estas traducciones sean vistas por 800 millones de usuarios diarios.



A ellos se suma la multinacional química Merck, que usa la herramienta para examinar, analizar y comparar imágenes 3D con miles de moléculas para predecir su idoneidad y bloquear el mecanismo de un patógeno y acelerar el des cubrimiento de productos fármacos.



Machine learning, como las demás tecnologías emergentes, es un foco de inversión en el corto plazo. Según cálculos de SAP, se espera que el crecimiento del mercado corporativo para ML dé un enorme salto de 4.000 millones de dólares en el 2020 a 11.000 millones de dólares para 2024.



‘BLOCKCHAIN’ y ‘BITCÓIN’



La criptomoneda bitcóin y el blockchain son tecnologías que retan las leyes básicas del capitalismo.



El bitcóin es un sistema de pago y mercancía virtual que hoy en día revoluciona la economía digital y el blockchain se puede resumir como una herramienta que construye un libro de transacciones en línea (al estilo de una base de datos) seguro, inviolable y accesible, y como cierre omnipresente.



Al igual que en internet, esta solución no tiene una autoridad central, el registro de las transacciones está distribuido en una gigantesca red de usuarios en todo el mundo.



Cualquier cuestión relacionada con los bitcóins va unida a blockchain, ya que es la tecnología en la que se basa la criptomoneda. Al final, esta se convierte en una gran base de datos distribuida en numerosos servidores por todo el mundo que acumula todas las transacciones que se producen en bitcóins.



Cada dato, cada paso, cada transacción, cada clic es digitalmente cifrado en una red punto a punto con sistemas criptográficos. Su registro es permanente y público. No se puede alterar después de creado.



En la actualidad existen dentro de la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub casi 3.200 repositorios relacionados con PayPal, mientras que vinculados a bitcóin existen más de 8.000. Recientemente, Deloitte realizó una encuesta con bitcoiners, y a la pregunta sobre ¿qué campos relacionados con blockchain encontraban mayores perspectivas de penetración?, el 37% respondió en el lanzamiento de nuevos productos.



Tres datos que aterrizan la relevancia de Blockchain: hoy el 90 % de los bancos explora la implementación de esta tecnología para pagos, según Accenture; 24 países de primer nivel han creado equipos de investigación para la adaptación y usos de esta tecnología, y la inversión en investigación en los últimos tres años para Blockchain ascendió a 1.400 millones de dólares, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.



EXPERIENCIA DE LA REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA



Un total de 103 millones de automóviles contarán con tecnologías de realidad aumentada (RA) en tres años.



Y hay más cifras. El 16 % de los estudios desarrolladores de videojuegos trabajan ya con RA. 2,5 millones de dólares recolectó Oculus Rift (empresa que ideó uno de los más populares modelos de gafas virtuales) en la red de financiación colectiva Kickstarter en agosto del 2012; año y medio después, Facebook la compró por 2.000 millones de dólares.



Parecen la misma cosa, pero no lo son, aunque siempre van cogidas de la mano y las dificiones son concretas.



La realidad virtual (RV) es una simulación o recreación artificial, generada por computadora, de un entorno o situación de la vida real.



Su misión es sumergir al usuario en una realidad simulada al estimular principalmente su visión y audición.



Por parte, la realidad aumentada (RA) es una tecnología que potencia las ventajas de la RV para hacerla más significativa a través de la capacidad de interactuar con ella. Se centra en el desarrollo de aplicaciones y utiliza dispositivos móviles para mezclar componentes digitales en el mundo real.



IMPACTOS EN LOS NEGOCIOS



La industria hotelera y de turismo hoy es capaz de mostrar destinos y alojamientos a través de RV, ofrecer visitas guiadas, experienciales, a clientes que quieren explorar y sentir antes de concretar una reserva.



Panorama similar sucede en el retail, 'e-commerce' y experiencia de compra.



Con el auge del comercio electrónico la exhibición de productos se ha reinventado con la RV. Otra de las áreas de mayor aplicación de la RA es la educación y entrenamiento.



Actualmente, capacitar a los empleados con esta tecnología crea una experiencia interactiva a través de múltiples sentidos, lo cual es más efectivo que una clase típica o simplemente leer instrucciones.



IMPACTO VISIBLE



Raimund Gross, consejero estratégico de tecnología de SAP, asegura que blockchain, en combinación con el concepto de ‘Economía programable’, “representa una evolución en los negocios junto con innovaciones técnicas de una nueva generación”. Su visión resalta que los servicios financieros, la banca y los seguros son solo los precursores de los cambios que se expandirán a otras industrias. El analista cree que, de hecho, el impacto de esta tecnología ya es visible en otros escenarios con sustancial distribución de datos como sistemas de salud y largas cadenas de suministros. Además, activos, como títulos de propiedad, préstamos, propiedad intelectual, marcas corporativas y monedas serán mejor administrados, protegidos y rastreados, lo que creará eficiencias de procesos y nuevas oportunidades de negocio. "Las posibilidades son versátiles y están implícitas para literalmente todas las industrias y líneas de negocio", opina Gross.