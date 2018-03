Daimler Mercedes-Benz quiere más mercado local

Los asistentes miran un Mercedes AMG C 43 en exhibición en el 88º Salón de Ginebra.

Cuando se habla de vehículos premium se debe empezar a hacer una advertencia: hay algo de tecnología diferencial, pero, en general, se trata de vehículos en los que los detalles y los acabados tienen especial cuidado y la atención de las marcas.



Así lo advierte el director de vehículos de Daimler Mercedes-Benz, Héctor Corredor, al señalar que “hoy día, los componentes tecnológicos son similares en casi todas las máquinas, lo que los clientes deben mirar es qué más ofrece la marca”.



(Lea: Así es el “carro fantástico” sin chófer de Mercedes Benz para entregas a domicilio)

Agregó que “los colombianos avanzan rápidamente en romper mitos en torno a acercarse y conocer un Mercedes-Benz. Cuando van a la vitrina y ven las ventajas que ofrece la marca, y descubren que tenemos precios de carros desde $89,9 millones, ya se termina de romper el mito. La tradición y la historia de la marca, permiten que nuestros clientes sepan y tengan la seguridad de que conducen un vehículo que les ofrece todo el respaldo”.



(Lea: Mercedes Benz ordena revisar 354.400 vehículos por defectos de fabricación)



“Incluso me atrevo a decir, que cuando la gente compra, por ejemplo, un Mercedes-Benz de segunda, no debería preguntar cuántos años tiene, sino qué garantía tiene, porque somos una empresa que se precia de tener un componente de garantía muy importante para sus vehículos”, anotó Corredor.



El directivo dijo que su meta es seguir creciendo en el país y presentar las más recientes innovaciones de la marca y para este año pasan de cuatro; aunque también habrá facelift en un modelo. Además, en el caso de las SUV, cuando los pedidos son de flotas, la marca está en condiciones de hacer pruebas con las máquinas sobre el terreno cuando se trata de zonas agrestes o de difícil acceso, para garantizar al cliente las bondades del carro en esos terrenos. “Incluso se ha llegado a entregar vehículos con adaptaciones para terrenos difíciles”, explicó el directivo.



Respecto a los costos de los mantenimiento de estos vehículos, Corredor precisó que no son superiores a los de otras marcas, sobre todo porque son más espaciados en el tiempo.