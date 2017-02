Una de las quejas de los colombianos con algunas de las grandes marcas extranjeras es que cuando llegan al país sus precios se elevan frente a los que tienen en el exterior.

Y la francesa Decathlon que está a pocos días de abrir su primera tienda en Colombia, quiere dar un vuelco a esa estrategia. Augusto Félix, director General de Decathlon Colombia explica la política en ese frente y el plan de posicionamiento que tendrá la marca en el país.



¿Cuándo será la apertura?

Estamos casi listos. La mercancía se está poniendo en las góndolas. Tenemos 46 asesores y 12 responsables de sección, con el director de la tienda. Tienen la capacitación. Esperamos abrir a final de la semana próxima, no queremos dar una fecha exacta.



¿Cuáles son las características de la tienda?

Tiene un poco más de 3.100 metros cuadrados. Tenemos las oficinas de Decathlon Colombia y las bodegas. Esta es una tienda mediana, en Francia tenemos locales entre 1.000 y hasta 12.000 metros cuadrados. Estamos en 32 países distintos y las tiendas se adaptan al país. En La Colina vamos a tener 60 deportes distintos, desde ciclismo, fútbol, senderismo, escalada, squash y otros deportes como el rugby.



¿Por qué el fútbol, si es tan popular, tiene el mismo espacio?



Esta tienda no tener un deporte más grande de los otros. Queremos proponer un poco de cada uno y luego ajustar la oferta, según la preferencia de los colombianos.



¿Cuál será la política de precios?



Lo que he visto acá es que algunas marcas tienen posicionamiento más de lujo que en Europa, porque quizás es su manera de atraer los clientes y hacer todo el marketing. En el caso de nosotros, al estudiar el poder adquisitivo de los colombianos, notamos que no es el mismo de España, Francia o Italia. Los salarios son más bajos. Queremos construir un modelo de negocio lo más local posible para tener los precios más bajos que en Europa y ese es el reto.



¿Más bajos?



Sí. Con la venta de mayor volumen y más eficiencia vamos a lograr bajar los precios. En India, por ejemplo, para que la gente pueda comprar se debe ofrecer un producto barato. Allá lo logramos, en parte, gracias a la producción local. Queremos que la tienda de Bogotá sea lo más popular posible y para todos los estratos. Para cada producto tenemos una tasa de margen muy pequeño, pero nuestro modelo funciona si vendemos muchas cosas. Decathlon no es una marca de lujo, es una marca para democratizar el deporte y para permitir a la gente compre un producto de calidad.





Augusto Félix, director general de Decatlon para Colombia. ARCHIVO PARTICULAR

¿Qué será el precio técnico en la tienda?



Por cada familia de producto queremos ofrecer uno, lo más sencillo posible, adecuado a la práctica deportiva y con el precio más barato posible.



¿Manejarán promociones?

No. Preferimos proponer el modelo de precios más bajos todos los días.



¿Cómo ha sido la importación de productos?



Cuando llegamos a Colombia, tuvimos el contacto con ProColombia y con Invest in Bogota para ver cómo traer nuestro concepto. Todo lo que vamos a vender viene de una bodega mundial que tenemos en Marruecos y entramos la mercancía por Cartagena, donde hay zonas francas, una de los aspectos interesantes para nosotros. Dentro de las zonas francas podemos poner en conformidad algunos de nuestros productos y nacionalizarlos. Lo que hemos visto es que por los precios bajos con los que traemos, los inspectores consideran que es necesario justificar la mercancía. Para nosotros eso es fácil porque contamos con la trazabilidad pero se pierde tiempo con los trámites. Tuvimos una reunión con la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

Nos ayudarán a agilizar estos procesos con la Dian para tener mayor fluidez en la entrada del producto a los precios que manejamos.



¿Ya planean la segunda tienda?

Ya tenemos otras opciones de tiendas. Lo que queremos es ver cómo van en las primeras semanas de venta para activar o no las alternativas que tenemos.



¿Han avanzado en la búsqueda de proveedores en Colombia?

En Colombia, ya vamos a tener un primer producto hecho por un proveedor de Bogotá. No puedo decir más. La idea es que cuando podamos aumentar la producción. En Colombia hay un saber hacer importante en fabricación de pelotas, de zapatos, de armado de bicicletas, por ejemplo. Es un proyecto a mediano plazo para nosotros. A corto plazo, el plan es saber si a los colombianos les gustan nuestras marcas propias. Por ejemplo, en México tenemos ya tres tiendas y hay 15 productos hechos en ese país.



