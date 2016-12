Una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Nariño, programada para este viernes en horas de la mañana, definirá el futuro y la suerte de Electricaribe.



Al encuentro, que fue gestionado y organizado por la Presidencia de la República, asistirán en representación del Gobierno Nacional, el secretario General de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, de Minas y Energía, Germán Arce Zapata y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza.



Por su parte, el conglomerado español Gas Natural Fenosa, dueño de Electricaribe, contará con la vocería del propio presidente del grupo, Isidre Fainé, la country Manager de Gas Natural Fenosa Colombia, María Eugenia Coronado y el gerente de la electrificadora, José García Sanleandro.



Un vocero de la Casa de Nariño le confirmó a Portafolio que en el citado cónclave, el Gobierno Nacional le solicitará al conglomerado español una capitalización de por lo menos $200.000 millones para salvar de la iliquidez a Electricaribe.



Explicará además que desde hace dos años el Gobierno Nacional le gira anticipos a Electricaribe que suman cerca de $500.000 millones. “No estamos obligados a pagar servicios por anticipado”, reiterará el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.



Por su parte el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, hará la exigencia de invertir un mayor capital en la electrificadora, y así evitar que la administradora del mercado de energía XM active otro programa de Limitación del Suministro de energía eléctrica.



Además, ambos ministros, así como Luis Guillermo Vélez, le demandarán la explicación a Gas Natural Fenosa de por qué Electricaribe no ha ejecutado las inversiones pendientes por $1,2 billones para mejorar el suministro de energía en la Costa Caribe, que es independiente a los reclamos del grupo español con respecto a los impagos y conexiones fraudulentas.



Ante los argumentos que expondrá el Gobierno Nacional, Portafolio se comunicó con un vocero de Gas Natural Fenosa en Colombia para indagarle sobre las demandas y propuestas que expondrán a los representantes del Gobierno Nacional a lo que éste afirmó que “no se hará pronunciamiento al respecto antes de la reunión”.



El encuentro entre los delegados del Gobierno Nacional y Gas Natural Fenosa se extenderá hasta el fin de semana y si al final de las reuniones programadas no hay humo blanco en cuanto a la capitalización de Electricaribe, se entraría a pensar seriamente en la intervención de la electrificadora.



Portafolio pudo establecer que el Gobierno Nacional intevendría la electrificadora para solucionar la crisis. Incluso, le dieron la instrucción a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que tenga listo el proceso en el dado caso que fallen las conversaciones.



El jefe de la cartera minero energética, Germán Arce, afirmó en el debate de control político que adelantó la Plenaria del Senado a Electricaribe el miércoles pasado en la noche, que en el caso que sea intervenida la electrificadora, lo más seguro es que Gas Natural Fenosa entable una demanda en firme contra el Estado de Colombia.



Al respecto, el Secretario General de Presidencia ha reiterado en varias ocasiones durante la última semana que la disputa internacional con Gas Natural Fenosa está en etapa de consultas y que aún no se ha instalado el tribunal de arbitramento, y que el grupo español alega una eventual expropiación indirecta.



Mientras el Gobierno Nacional y Gas Natural Fenosa definen la suerte de Electricaribe, el próximo miércoles 16 de noviembre la administradora del mercado de energía XM debe recibir por parte de la electrificadora poco más de $43.000 millones para respaldar sus compras de energía en bolsa y para pagar las facturas a los generadores eléctricos.