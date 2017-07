Delta también suspende operaciones aéreas en Venezuela

A la decisión de la aerolínea Avianca de no volar más desde y hacia Venezuela, incluso de no hacer tránsito por su espacio aéreo, se suma la suspensión de operaciones de la estadounidense Delta Airlines en el vecino país. Los vuelos quedarán suspendidos de manera indefinida a partir del 16 de septiembre.



"Delta notificará a los clientes con reservas para viaje después del 16 de septiembre para discutir opciones", indicó la compañía en su cuenta de Twitter. Delta contaba con un vuelo semanal entre Atlanta y Caracas, cuyo último viaje se realizará ese día. La aerolínea había reducido ya la frecuencia de sus conexiones con Venezuela debido a disputas con las autoridades por el acceso a divisas.



Cabe tener en cuenta que la aguda crisis económica y política de Venezuela, con protestas diarias y una inflación que se ha disparado por encima de 500% anual, ha afectado las conexiones aéreas y restringido las opciones de viaje para entrar y salir del país.



En el año 2013 operaban en ese país 23 líneas aéreas internacionales. Con la salida de Avianca y ahora de Delta, solo quedan 8 en operación. Otras líneas aéreas que también han dejado de volar a Venezuela son United, Air Canadá, Lufthansa, Alitalia, Latam, Tiara Air, GOL y Aeroméxico.



* Con información de EFE.