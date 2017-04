Así es como Delta le está sacando provecho a los escándalos de United

La compañía aérea estadounidense Delta Air Lines ofrecerá hasta 10.000 dólares a los pasajeros que estén dispuestos a ceder su asiento voluntariamente en caso de sobreventa de billetes (overbooking), indicó la empresa a la agencia AFP este lunes.



Esta decisión tiene lugar después de que United Airlines, uno de sus más fuertes competidores, expulsara la semana pasada de forma brusca a un pasajero con billete en un vuelo interno, lo que suscitó la indignación internacional.



A partir de ahora Delta recomienda a los agentes de las puertas de embarque que ofrezcan hasta 2.000 dólares al pasajero que acepte liberar su asiento en caso de overbooking, frente a los 800 que ofrecían antes.



Los supervisores, por su parte, podrán ofrecer hasta 9.950 dólares a los pasajeros para animarles a ceder su asiento, frente a los 1.350 dólares que podían ofrecer hasta ahora.



De esta forma Delta espera evitar incidentes como la violenta expulsión de David Dao, un médico de origen vietnamita residente desde hace años en Estados Unidos, que le costó a United Airlines una mala publicidad, llamadas a un boicot y la caída de sus acciones en bolsa.



En espera de los resultados de una auditoría interna el próximo 30 de abril, United anunció que también va a cambiar su política de facturación y embarque de los miembros de la tripulación, que tendrán que facturar 60 minutos antes del despegue y no a último minuto, como sucedía hasta ahora.



Dao fue expulsado para ceder su plaza a un tripulante de la compañía.



El asunto United ha arrojado luz sobre el “overbooking” o “surbooking”, una técnica comercial que permite a las compañías aéreas vender más plazas de las que cuenta el avión anticipando eventuales anulaciones y retrasos.



La legislación estadounidense autoriza a las compañías aéreas a forzar a los pasajeros a que abandonen vuelos con overbooking a cambio de indemnizaciones, si no consiguen encontrar suficientes voluntarios.



