Desde hoy serán pagados los dividendos de Ecopetrol a sus accionistas minoritarios

A partir de este jueves 19 de abril, los más de 341 mil accionistas minoritarios de Ecopetrol comenzarán a recibir $421.000 millones correspondientes al pago del dividendo aprobado por la Asamblea General de Accionistas.



En la reunión del pasado 23 de marzo, la Asamblea aprobó la distribución de un dividendo ordinario de $89 por acción.



(Lea: Ecopetrol propone pagar 89 pesos por acción en una sola cuota).

Los accionistas minoritarios recibirán el dividendo en una sola cuota, mientras que el de la Nación ($3,2 billones), accionista mayoritario, será girado en dos cuotas iguales los días 19 de abril y 17 de septiembre.



De esta forma, un accionista que tenga un paquete de 1.000 acciones recibirá $89.000 en un solo contado.



En total, los dividendos a girar por Ecopetrol sumarán $3,6 billones, producto de la distribución del 55% de las utilidades obtenidas en el 2017.



A través de un comunicado de prensa, Ecopetrol les recuerda a los accionistas que si no se reclaman los dividendos éstos no generarán ningún tipo de rendimiento entre la fecha establecida para el pago de los mismos y la fecha en que el accionista decida cobrarlos.



(Las empresas que más pagarán dividendos en 2018).



El pago de los dividendos se realiza a través de su depositante directo (es decir, la sociedad comisionista de bolsa), según la forma que haya escogido: Abono a su cuenta bancaria o pago en efectivo o cheque.



Para información adicional sobre el cobro de los dividendos, los accionistas de Ecopetrol se pueden comunicar con el Call Center: marcando desde el teléfono fijo o desde el celular a la línea gratuita nacional 01 8000 113434 ó en Bogotá al 3077075 de lunes a viernes de 8:00 a.m. -6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. ó a través del correo electrónico accionistas@ecopetrol.com.co