Contraloría descubrió millonario detrimento patrimonial en remodelación del edificio del Banco Agrario

El pasado martes la Contraloría General estableció un detrimento patrimonial de 8.995 millones de pesos por irregularidades que se dieron durante la ejecución del proyecto de adecuación y remodelación del edificio sede del Banco Agrario.



(Lea: Superadas fallas técnicas en sistemas del Banco Agrario)

De acuerdo con la entidad, debido a las constantes denuncias ciudadanas sobre el tema, se realizó una auditoría en la que se encontraron nueve hallazgo, de los cuales 8 tienen presunta incidencia disciplinaria y connotación fiscal.



(Lea: Sistema transaccional del Banco Agrario presenta fallas técnicas)



“Entre los hallazgos se encuentra el pago de mayores cantidades de obra a las realmente ejecutadas, así como obras o actividades que no estaban estipuladas contractualmente”, señala la Contraloría.



Uno de los casos que señala el ente regulador, es el contrato de obras civiles para la adecuación y remodelación del inmueble, donde se estableció un detrimento patrimonial en cuantía de 4.215 millones de pesos.



Adicional a esto, uno de los hechos relevantes detectados por la Contraloría es que los estudios y diseños de ingeniería para la adecuación del edificio de la Dirección General del Banco Agragrio, contratados en la vigencia 2013 y recibidos y pagados en su totalidad por la entidad estatal, no cumplieron con la finalidad de esta contratación.



“Se buscaba contar con una edificación adecuada y remodelada, con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, y ventilación mecánica que cumpliera con estándares amigables con el medio ambiente, y eso no ha sido así”, afirmó la Contraloría.



Con los diseños mencionados, a la fecha, no se ha conseguido la remodelación del inmueble, motivo por el cual el Banco Agrario contrató a la Universidad Nacional para realizar ajustes a los estudios y diseños de ingeniería, en una cuantía superior a los costos del contrato de consultoría inicial.