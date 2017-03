Millonaria deuda de Electricaribe inquieta a los bancos del país

Una gran preocupación existe entre la banca del país por cuenta de la liquidación de Electricaribe y los cerca de $1,8 billones (dato con corte al 31 de diciembre de 2016) que la electrificadora les debe por obligaciones a diferentes entidades.



El malestar del sistema financiero radica en que, si bien la venta de los activos cubriría los pasivos, como lo ha hecho saber el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, la realidad, según voceros del sector, es que el verdadero costo de la electrificadora no cubriría la deuda con los bancos.



Sin embargo, en una reunión que el Superservicios sostuvo con acreedores de la electrificadora, entre los que se encontraban representantes de diferentes instituciones financieras del país, el funcionario no solo volvió a insistir en la fórmula de la venta de los activos para cubrir los pasivos, sino que, además, los invitó a que hicieran parte del comité financiero que lleva a cabo el proceso de revisión contable para ejecutar la liquidación.



“Les explicamos que seguiremos de manera estricta la ley en cuanto a liquidación donde se venderán los activos para pagar los pasivos de la compañía”, afirma el Superservicios, al precisar que este proceso está regulado con el fin de atender las diferentes obligaciones, incluso las financieras.



“En este tema no hay improvisaciones y tampoco se crearán fórmulas porque el único camino que exige la norma es un procedimiento legal”, explica Mendoza Diago.

El jefe del ente de control indica en detalle que a través de este procedimiento legal, una vez se obtengan los recursos por la venta de los activos, se atenderán de manera prioritaria las obligaciones bancarias generadas antes y después de la intervención, así como el pasivo pensional y la deuda de la Dian.



“Posteriormente, se atenderán las obligaciones de los acreedores garantizados (con prenda o hipoteca) y luego de los que no tienen garantía. Si se presenta un excedente, este se reparte entre los accionistas”, dice el Superservicios.



El funcionario afirma que la finalidad del proceso de liquidación es atender las obligaciones con los acreedores, entre ellos los bancos, así la nueva empresa que asuma la operación adquiere activos como la infraestructura de distribución.



“En un proceso tan complejo como es la liquidación de Electricarbe, y con una demanda internacional de por medio, lo único que se debe hacer es apegarse estrictamente a la ley que ordena cubrir los pasivos con la venta de activos para defender a usuarios y acreedores”, señala Mendoza Diago.



LAS CIFRAS DE LA DEUDA



Los pasivos de Electricaribe, a 31 de diciembre pasado, sumaron cerca de $2,4 billones, de los cuales $1,8 billones son obligaciones con el sistema financiero, $700.000 millones referente al pasivo pensional y $81.000 millones con XM (operador del Sistema Interconectado Nacional), sin contar los demás acreedores garantizados y no garantizados.



Para el sistema financiero, la expectativa es grande por ver cómo la Superservicios desarrolla el proceso de liquidación para atender las obligaciones del total de los acreedores. Así mismo, la banca con la que Electricaribe tiene obligaciones financieras, afirma que el valor real de la electrificadora está en la base de clientes, que es de un poco más de 2’500.000 usuarios, y que como variable no puede ser despreciable.



Desde el anuncio de la liquidación de Electricaribe, la Superservicios está en la tarea de calcular el real valor de los activos de la electrificadora, cifra que se conocerá en las próximas semanas, según lo anunció Mendoza.



GNF LLEVARÁ AL GOBIERNO DE COLOMBIA ANTE LA CIADI



La multinacional española Gas Natural Fenosa (GNF) demandará a principios de la próxima semana al Gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.



Fuentes de GNF aseguraron este jueves a Efe que la compañía pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros (US$1.071 millones), cifra que ya trascendió y que supone más del doble del valor contable de Electricaribe de 475 millones de euros (US$508 millones.



Con esta demanda ante el Ciadi, la multinacional española reacciona a la liquidación de Electricaribe, que fuentes del sector consultadas por Efe consideran, en la práctica, una expropiación.



Por el contrario, la embajada de Colombia en España subrayó que en el contencioso con Gas Natural Fenosa, a cuenta de su filial Electricaribe, no ha habido expropiación sino liquidación, de acuerdo con la ley, y que el diálogo con la multinacional continuará abierto.



Al conocerse la decisión de liquidación de Electricaribe, GNF aseguró que la medida del Gobierno colombiano es “contraria al proceso de diálogo” abierto en los últimos meses con Colombia y también “al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”, a la vez que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país.



"La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Ocde”, aseguró GNF.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio