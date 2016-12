El deficiente suministro de energía por parte de las respectivas filiales de Gas Natural Fenosa en Nicaragua y Guatemala terminaron con su salida de estos países.



En ambas naciones, el grupo español reiteraba que la crisis era por los impagos y las conexiones fraudulentas que generaban los cortes de energía y de paso su crisis financiera, situación similar a la que sucede con Electricaribe (Gas Natural Fenosa) en Colombia.



En el caso de Guatemala, a Gas Natural Fenosa se le adjudicó el 80% de la operación del sistema eléctrico ante su privatización en el año 1998.



Sin embargo, los problemas en el suministro comenzaron en el 2008, cuando sus filiales Deocsa-Deorsa, fueron denunciadas por los altos incrementos en las tarifas y el mal servicio en el suministro eléctrico.



“En el 2004 su gestión además fue llevada a la Corte de Constitucionalidad porque estaba haciendo cobros indebidos mediante un impuesto ilegal y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios”, señaló un magristrado guatemalteco.



Pero los continuos racionamientos y las fluctuaciones en el suministro llevaron a que el Gobierno y la Procuraduría intervinieran y llevaran en mayo del 2010 a Gas Natural Fenosa ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Madrid.



Un año después, Gas Natural Fenosa vendió su participación al fondo Actis por US$ 500 millones.



Situación similar por el deficiente suministro de energía se presentó en Nicaragua a través de la operación de las filiales de Gas Natural Fenosa, DisSur y DisNorte.

Los continuos apagones y la falta de inversión para el mejoramiento de la infraestructura llevaron al Gobierno de ese país a intervenir en la operación con vigilancia regulada.



"Desde España, lo que hemos hecho siempre es favorecer el diálogo para que haya un entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y la distribuidora energética, y sigo confiando en que ese acuerdo es posible", declaró en su momento el embajador del país ibérico, León de la Torre Krais en el 2012.



Pero al no lograrse una mejora sustancial en el suministro de energía, el Gobierno de Nicaragua presionó la salida Gas Natural Fenosa, la cual en el 2013 vendió su participación en US$ 58,7 millones a la sociedad TSK-Melfosur Int.



JORNADA DEFINITIVA



Si Electricaribe (Gas Natural Fenosa) no consigna este martes y en jornada bancaria el pago de las garantías y obligaciones pendientes por cerca de $200.000 millones, no sólo se confirmaría la limitación en el suministro de energía en la costa Norte del País que comenzarían desde el 11 de noviembre, sino que de paso pondría en jaque la distribución en 26 departamentos, ya que la citada electrificadora posee grandes empresas como clientes en todo el país. Así mismo, daría argumentos para que la Superservicios comience con el proceso de intervención.