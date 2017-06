DHL amplía la conectividad entre Colombia y EE. UU.

La empresa de logística internacional DHL le apuesta a Colombia, aspecto por el cual está realizando inversiones para incrementar las opciones de conectividad entre ambos países.



Tal como explicó Kurt Schosinsky, director Ejecutivo de DHL Colombia, la compañía ha puesto en funcionamiento una frecuencia marítima entre Nueva York y Cartagena, la cual se suma a la que se lanzó recientemente desde Miami.



“Con estas nuevas rutas consolidadas, tenemos 32 frecuencias aéreas a la semana entre Estados Unidos y Colombia, así como 20 cargos, entre otros. Nuestro objetivo es lograr una mayor conectividad”.



Pero no solo eso, según afirma Schosinsky, la empresa está invirtiendo también para mejorar la logística y distribución, muestra de ello es su nuevo centro de distribución en la zona franca de Celpa, o el de Rionegro.



En este sentido, la firma relanzó la campaña Win USA con la que quiere facilitar las importaciones y exportaciones con Estados Unidos. “Somos una empresa líder que trabaja como si fuera local. Por eso hemos diversificado nuestros servicios y ampliado nuestra capacidad, incluso en Estados Unidos, donde abrimos abierto 14 nuevos puntos.

La intención es estar más cerca de los clientes”, apunta Shawn Boyd, vicepresidente de marketing y ventas de DHL para las Américas.



Con todo, de acuerdo con los directivos de DHL, la empresa es capaz de ofrecer hoy en día, no solo los servicios logísticos y de distribución, sino también asesoramiento para las exportaciones, servicios de aduanas, etc. “Nuestra propuesta dar es un servicio con alto valor agregado, lo que hace que las tarifas sean muy competitivas”, destaca Schosinsky.



Por último, Boyd destaca la importancia de Colombia para su estrategia internacional. “Este es un mercado con mucho potencial de crecimiento y, en la región, es junto con Brasil y México, de los más atractivos para ampliar nuestra operación”.