Diez consejos claves para las Pymes

Una empresa se considera productiva cuando tiene procesos eficientes, con costos reducidos, controlados, con indicadores y con tiempos definidos para cada actividad, que le permiten tener mejores tiempos de respuesta.



La productividad de una empresa mejora en la medida en la que reduce costos y tiempos de producción y optimiza sus recursos, tanto en materiales, como de trabajadores.



Con base en metodologías y estudios internacionales, así como la experiencia recolectada tras intervenir directamente en las empresas, el Programa de Transformación Productiva, PTP, identificó 10 recomendaciones que hacen a las pymes menos productivas.



No acumule inventario innecesariamente. Materias primas e insumos, productos en proceso y productos terminados. Tener más de lo que la empresa necesita genera riesgos de pérdidas de dinero por deterioro del producto y costos de almacenamiento.

Haga uso racional la materia prima. Estas pérdidas se disparan cuando no se tiene control de los pasos del proceso o cuando se derrocha sin tener en cuenta que la misma cantidad de materia prima sirve para producir más unidades.

No desperdicie tiempos en la producción. Es clave planear los procesos, aprovisionarse a tiempo, hacer mantenimiento a las máquinas y coordinar las labores de los trabajadores y los procesos que realizan.

No se desconecte de los proveedores. Una empresa no es productiva o competitiva si sus proveedores no lo son. Muchas veces, las empresas solo se preocupan por lo que sucede de puertas para dentro y se desentienden de lo que hacen sus proveedores y sus problemáticas. Tenga una buena relación con ellos.