Dividendos de minoritarios de Ecopetrol se van en comisiones

Con la entrega de dividendos de Ecopetrol a sus accionistas, los beneficiados terminaron siendo los corredores de bolsa debido a las comisiones que cobran por los servicios de asesoría.



Pero lo que más llamó la atención en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la petrolera, el viernes pasado, fue que por el valor ($23) del dividendo, la mayoría de accionistas minoritarios en vez de recibir las utilidades le terminaron debiendo a varias firmas comisionistas.



El bajo precio por el valor del dividendo fue reconocido por el propio presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry Garzón, al indicar que no se siente satisfecho por el monto de los dividendos, “es insuficiente, lo dije en repetidas oportunidades, pero esperamos que el año entrante sea mejor”.



Una vez la Asamblea abordo el punto relacionado con la aprobación de los dividendos, muchos de los accionistas se fueron lanza en ristre contra el presidente de la petrolera.

“Tengo dos paquetes accionarios por los que esperaba una ganancia de $303.000, pero la comisionistas me descontó $216.000 con la explicación del servicio ofrecido”, señaló Camelia Leguizamón, cuando se le dio el uso de la palabra en la asamblea.



Una situación similar es la de Teresa Santos, a quien su esposo le dejó un paquete de acciones antes de morir. “No voy a poder ver ni un solo peso de la utilidad, y al contrario me llegó una cuenta de mi corredora de bolsa en la que me cobra $129.000 por la comisión”, dijo.



Así como el caso de Camelia y Teresa, fueron innumerables los reclamos no solo de pensionados, sino también de personas a quienes en los últimos días les llegaron cuentas de los corredores de bolsa cobrando la comisión, en situaciones donde tienen el paquete mínimo de acciones que es de 1.000 y por el que recibirían $23.000, pero que no podrá ser ya que las comisionistas por gastos de administración de la cuenta están cobrando más de $30.000.



Ante esta situación, Portafolio pudo establecer que de las 19 firmas de corredores de bolsa, sólo cuatro no cobran por administración (Old Mutual, Profesionales, Servivalores y Bancolombia).



Este medio trató de contactarse con varias firmas comisionistas de bolsa el viernes en horas de la tarde para establecer las variables que llevan a cobrar la comisión, y solo pudo comunicarse con BTG Pactual. El vocero de esta firma señaló que por cláusula de confiabilidad no podía hablar del tema.



El monto mínimo de inversión promedio de la Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB) para personas naturales es de $12 millones. Y la comisión mínima promedio para personas naturales es $112.000 más IVA.



DIVIDENDO POR ACCIÓN



La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, realizada el pasado viernes 31 de marzo, aprobó el proyecto de distribución de utilidades sometido a su consideración, el cual establece que se distribuirá un dividendo ordinario por acción de $23.



El dividendo de los accionistas será pagado en una única cuota a partir del día 28 de abril de 2017. De los 371.000 accionistas minoritarios, 210.000 poseen el paquete mínimo de 1.000 acciones.