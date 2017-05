Duplicar su red al 2020, la meta de Yanbal Colombia

En medio de la celebración de sus 50 años de fundada, la compañía de venta directa Yanbal tiene varios retos para el mercado colombiano.



Ejecutar inversiones para la automatización de sus procesos logísticos y productivos, así como lograr un aprovechamiento de la tecnología con fines comerciales, son algunos de ellos.



Igualmente, se propone encontrar un gerente general, ante la reciente renuncia de Jorge Bohórquez, para que cumpla con la meta de duplicar su red de empresarias y consultoras en tres años.



Javier Rusca, vicepresidente de Unidades de Negocio, explica los planes de Yanbal Colombia.



¿Por qué está en Colombia?



Ocupo la vicepresidencia de los países donde opera la empresa. Los gerentes generales me reportan y ante la salida de alguno me corresponde cubrir esa posición mientras llega el remplazo. Este año voy a acompañar la apuesta de la marca en Colombia, que para nosotros tiene altísimo potencial. Es un mercado con un consumo de cosméticos importante y con una necesidad de satisfacer el emprendimiento.



¿Está cerca la elección?, ¿cuál es el perfil?



Esperamos tener noticias hacia junio o julio, época que coincide con el aniversario de la compañía. Buscamos un colombiano que tenga conocimiento del país y que esté del lado comercial. Le debe gustar el contacto con la gente, porque este es un negocio que cambia la vida a las personas.



¿Cuál es su visión del negocio?



La corporación cumple 50 años y aquí llevamos 38. Es una firma con más de 400.000 consultoras y más de 11.000 empresarias independientes a nivel internacional. En Colombia son alrededor de 150.000 consultoras y más de 3.600 empresarias.



Esperamos que el país no sea el segundo como lo es hoy para la corporación –después de Perú–, sino el primero.



La visión al 2020 es poder duplicar el negocio y pasar a 300.000 consultoras y más de 7.000 empresarias. Este es un negocio que necesita a la gente para ser ganador.



¿Cuál es el reto frente a la mayor competencia?



Con mucho orgullo puedo decir que al nivel de la venta directa seguimos siendo una marca líder en el mercado cosmético. Claro que estamos en unas categorías más que en otras. Sí hemos visto el ingreso de compañías que respetamos. Cada uno tiene su propia propuesta de valor, pero Yanbal posee algo que es ese negocio en el que la consultora, hasta llegar a ser empresaria, tiene un acompañamiento profesional y humano.



Hace algunos años la venta directa era 60% de la operación en el país, pero ahora es 45%. Eso, por el crecimiento del retail con sus tiendas. Debemos dar un mejor servicio para que el cliente final nos prefiera.



¿Contemplan operar tiendas?



Analizamos todas las alternativas en el plan estratégico, pero la convicción de los fundadores es que nuestra misión es cambiar la vida a nuestra red multinivel, y no competir con ella directamente.



¿Cómo estar en la mente de los jóvenes?



Es clave. La venta directa era la red social por excelencia en el mundo, pero por la modernidad y las nuevas formas de comunicación, debemos pensar en cómo hacer para que las nuevas generaciones nos prefieran. Estamos haciendo unas inversiones importantes en plataformas y en un modelo comercial que permita hacer negocios a través de las redes sociales y el comercio electrónico. En el 2018 debemos tener novedades para Colombia. Nuestro piloto en este tema ha sido Bolivia y está funcionando muy bien.



¿Tienen inversiones en las plantas que operan en Colombia?



Estamos haciendo inversiones importantes en la parte tecnológica para nuestro modelo comercial, y a nivel de las plantas buscamos la automatización, pero con un buen balance, porque tenemos más de 1.160 operarios y los queremos.



Hace cuatro años pusimos una planta moderna y un centro de distribución en Tenjo (Cundinamarca) donde producimos fragancias para el mercado local y exportamos a 8 países. Los perfumes son los productos de mayor participación, pesan el 25% del mercado cosmético en el país. De ese porcentaje, el 75 por ciento de la facturación es por venta directa por catálogo y el retail no tiene la fuerza. También tenemos la planta de cosméticos y de joyería. El año entrante debe estar lista una mayor capacidad del centro de distribución, para poder acelerar los tiempos de entrega.



¿Cómo ve la coyuntura?



Creo que Colombia está en un momento importante. Siendo un gran mercado, hemos sentido una desaceleración que nace de la necesidad que tenía el Gobierno, y lo entendemos, de aumentar el IVA.



La buena noticia, a mi juicio, es que el país tiene los fundamentos micro y macro para pensar que el año va a mejorar. Soy muy optimista.



Fenalco tiene una cifra de desaceleración del consumo de cosméticos del 13%, pero a nosotros no nos está pasando a ese nivel.



De hecho, este año pensamos crecer a doble dígito en moneda local.



congom@portafolio.co